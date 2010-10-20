Анонс на 20 октября

* Возле ВРУ состоится Всеукраинский митинг-протест против уничтожения секонд-хенда в Украине. Организатор акции: Ассоциация «Дилеры одежды секонд-хенд». Акцию также поддержат представители украинского шоу-бизнеса: группа «Скрябин» во главе с Козьмой и группа «Пающие трусы».



* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.



* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.



* Состоится заседание архитектурно-градостроительного совета.



* Пресс-конференция на тему: «Результаты оценки Индекса открытости бюджета Украины за 2010 год». Результаты представит старший экономист МЦПИ Ильдар Газизуллин.

* Пресс-конференция на тему "Электронная коммерция сегодня: проблемы и перспективы рынка". Участники: владелец и руководитель интернет-супермаркета Rozetka.ua Владислав Чечёткин; генеральный директор Yakaboo.ua Иван Богдан; генеральный директор Promodo.ru Александр Колб; директор компании OWOX.ua Владислав Флакс; управляющий партнёр юридической компании «Лигал Асистанс Групп» Дмитрий Йовдий; президент Imena.UA/MiroHost Александр Ольшанский.



* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция руководителя Экспертной комиссии по инновациям партии «Сильная Украина» Александра Кардакова и члена комиссии Владимира Курга на тему: «Стратегия инновационного прорыва Украины», во время которой будет презентована партийная концепция инновационного развития государства (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (067) 507-55-32, yevheniya.kravchuk@gmail.com, (067) 233-87-94, а.vasilenko@silnaukraina.com.

* Состоится совместный круглый стол Украинского союза промышленников и предпринимателей и Государственной таможенной службы Украины. Цель круглого стола - согласование совместных действий по поддержке национального товаропроизводителя, создание совместной рабочей группы по усовершенствованию законодательства Украины по регулированию внешнеэкономической деятельности и решению спорных вопросов, обсуждение мероприятий по оптимизации таможенных процедур, налаживание эффективного сотрудничества между Гостаможслужбой и УСПП (подписание Соглашения о сотрудничестве). Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Гостаможслужбы Игорь Калетник.

* СК «Ильичевское»: итоги 9-ти месяцев

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Ввоз культурных ценностей как путь к обогащению культурного наследия Украины”. Организаторы - Гильдия антикваров Украины, журнал «Антиквар». Участники: член Правления Гильдии антикваров Украины Ольга Сагайдак; председатель Госслужбы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Юрий Савчук; первый зам.председателя Гостаможслужбы Украины Александр Дороховский; юрист, партнер юридической фирмы "Юрвнешсервис” Анна Цират; модератор - главный редактор журнала «Антиквар» Анна Шерман. На сегодня в Украине действует унизительная таможенная процедура, в результате которой коллекционеры вынуждены оставлять свои частные собрания в странах, где их приобрели. Как максимально упростить таможенную процедуру для ввоза культурных ценностей в Украину, какие законодательные изменения для этого необходимы и как изменить абсурдную логику отношения к ввозу произведений искусства - на эти и другие вопросы дадут ответы участники пресс-конференции.

* В медиа-холдинге «Главред» состоится круглый стол на тему: «Валютные войны в мире: какими будут последствия для Украины?». Участники: президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, д.э.н. Владимир Лановой; заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов; зам.председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов, зам.директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ, д.э.н Валерий Новицкий; исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; ген.директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий. Организаторы - медиа-холдинг «Главред» и Международный фонд Блейзера.



* Состоится совместная пресс-конференция представителей ОАО «Сбербанк» и Фонда содействия молодежному жилищному строительству, посвященная подписанию договора о сотрудничества по кредитованию банком участников программы доступного жилья. Участники: заместитель председателя правления Сбербанка Александр Гришко и председатель правления Фонда Леонид Рысухин.



* Пресс-конференция на тему: «Крепкий экспортный продовольственный потенциал Украины: как удержать позиции?». Участники: Леонид Козаченко, президент Украинской Аграрной Конфедерации; Алекс Лисситса, президент Украинского клуба аграрного бизнеса; представители профильного Комитета ВР.



* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Аналитической группы «Da Vinci AG» на тему: «Тренды, риски и перспективы украинской экономики в ІV квартале 2010 г.: Ukrainian Economic Trends Forecasts». Будет презентован аналитический отчет экономической ситуации в государстве по итогам ІІІ квартала и прогноз тенденций на последующий период. Кроме того, компания представит свое виденье влияния политики на текущее состояние украинской экономики, готовность к проведению реформ и угрозы от административного вмешательства в рыночные механизмы, которые усиливаются в результате увеличения фискального давления. Участники: Анатолий Баронин, директор аналитической группы "Da Vinсi AG"; Андрей Колпаков, управляющий партнер аналитической группы "Da Vinсi AG" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38-044-227-22-98, email: director@davinci.org.ua, http://www.davinci.org.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Начнется интернет-конференция министра регионального развития и строительства Украины Владимира Яцубы. Вопросы: Упрощение разрешительных процедур в строительстве. Новые механизмы международного взаимодействия как шаг к развитию территорий. Программы обеспечения молодежи жильем. Программа обеспечения населения доступным жильем, финансирование на 2011 год. Строительство объектов Евро-2012.



* Заседание суда по "Киевгорстрою"



* Состоится заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: Проект Закона о рыночном надзоре и контроле продукции (второе чтение); Проект Закона о недопущении обращения в Украине опасной продукции (второе чтение); Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о соблюдении законодательства о запрещении игорного бизнеса в Украине (второе чтение) и другие.

* Пресс-конференция на тему: "Итоги рейтингового исследования "ТОП-100. Лучшие города и регионы Украины". Создатели исследования "Украинская Инвестиционная Газета" и рейтинговое агентство "Кредит Рейтинг" представят результаты социально-экономического развития около 100 крупнейших украинских городов и 27 регионов. Участники: Роман Заставный, городской председатель г. Тернополя; Сергей Мельник, городской председатель г. Хмельницкого; Сергей Тулуб, глава Черкасской областной администрации; Александр Лукьянченко, городской председатель г. Донецка.



* Состоится открытие третьей ежегодной выставки-встречи «Бизнес по-английски 2010». В числе почетных гостей: заместитель посла Великобритании в Украине Джудит Гардинер, представители Британского Совета и других международных организаций. Организатор выставки – образовательное агентство «Бизнес-Линк» при поддержке посольства Великобритании в Украине, Британского Совета, Национальной британской ассоциации аккредитованных языковых школ EnglishUK и Британской ассоциации языковых школ, предлагающих деловой английский, BusinessEnglishUK. В выставке примут участие представители девятнадцати британских университетов, колледжей и языковых школ.



* Пресс-конференция на тему: «Транспарентность рынка управления активами НПФ как элемент реформы системы не государственного пенсионного обеспечения». Организаторы - Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» совместно с КУА «Национальный Резерв». Участники: Олег Лиховид, председатель Наблюдательного совета КУА «Национальный Резерв», председатель Комитета предпринимателей рынка финансовых услуг при ТППУ; Игорь Хмилевский, руководитель отдела управления активами КУА «Национальный Резерв»; Владимир Духненко, директор РА «Эксперт-Рейтинг»; Виталий Шапран, главный финансовый аналитик, глава аналитической службы РА "Эксперт-Рейтинг".



* Пресс-конференция, посвященная открытию выставок EEBC2010 и expoTEL2010. Участники Онно Зонневельд, вице-президент по развитию бизнеса в Центральной и Восточной Европе, глава Представительства «СЕС Сириус АБ» в Украине; Инна Бургела, председатель Оргкомитета ЕЕВС/expoTEL; Валерий Пекар, президент компании «Евроиндекс»; Татьяна Попова, председатель Правления ИнАУ; Ольга Аверина, программный директор выставки EEBC/expoTEL; Влада Рублевская, руководитель проекта EEBC/expoTEL.

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