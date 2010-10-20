Главное за 20 октября (день)

Новости дня

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Основными новостями первой половины дня стали сообщения о начале приема заявок Минэкономики на лицензии на экспорт зерна, предложение Минтранссвязи ввести уголовную ответственность за нарушение правил проезда ж/д переездов...

Экономика

Ялта признана лучшим городом в период кризиса

«Украинская инвестиционная газета» совместно с агентством «Кредит-Рейтинг» готовит к выпуску новый рейтинг социально-экономического развития городов и регионов Украины. В этом рейтинге Ялта признана победителем в номинации «Лучший город по развитию в период кризиса» (по итогам последних пяти лет).

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Ялты.

«Исследование определило наиболее развитые города и регионы, их экономическую мощь и потенциал, перспективы развития, уровень социального обеспечения. В проекте представлены крупные украинские города с населением более 40 тысяч человек. Методология рейтинга является уникальной научной разработкой опытных аналитиков. Она основана на тридцати основных социальных и экономических показателях украинских городов», - говорится в пресс-релизе.

Цель проекта - привлечь внимание общественности к развитию и становлению украинских городов.

Награждение победителей рейтинга состоится в ближайшие дни.

Финансы

Фонд госимущества выставит на продажу "Керченскую паромную переправу"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит на продажу Государственную судоходную компанию "Керченская паромная переправа", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации".

В соответствии с обнародованной информацией, остаточная стоимость основных средств компании, по состоянию на 30 июня 2010 г., составляет 7 млн. 719 тыс. грн.

До принятия решения о приватизации "Керченская паромная переправа" находилась в управлении Министерства транспорта и связи.

Агро

Минэкономики начало прием заявок на лицензии на экспорт зерна

Министерство экономики Украины начало прием заявок на получение лицензии на экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, заявки принимаются с 20 октября по 3 ноября включительно.

«Нибулон» построит речной терминал в Николаевской области

ООО СП «Нибулон», крупный сельскохозпроизводитель и зернотрейдер, начал строительство нового перегрузочного терминала в г. Новая Одесса Николаевской области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что стоимость проекта составляет 150 млн. грн.

Строительство перегрузочного терминала компания планирует завершить зимой текущего года.

Поблизости терминала будет построен речной причал. Для возможности прохождения сухогрузных судов к причалу нового терминала планируется провести дноуглубительные работы.

Транспорт

Минтранс предлагает ввести уголовую ответственность за нарушение правил проезда ж/д переездов

Министерство транспорта и связи инициирует усиление административной и введение уголовной ответственности водителей за нарушение правил проезда железнодорожных переездов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

«Мы выходим с инициативой, и решение будет принято завтра (на коллегии Минтранса – УНИАН), от 3 до 5 лет лишать прав водителей автотранспорта за нарушение правил проезда железнодорожных переездов», - сказал министр.

К.ЕФИМЕНКО также отметил, что по статистическим данным, за последние три года зафиксирована 91 авария, произошедшая в результате того, что транспортное средство на переезде врезалось в движущийся поезд, в некоторых случаях, даже в середину состава.

В Днепропетровской области в 2011 г. все маршрутные такси и автобусы оснастят GPS станциями

В Днепропетровской области в 2011 г. все маршрутные такси и автобусы оснастят GPS станциями и тахографами.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ на пресс-конференции.

«Это позволит четко отслеживать время в пути в on-line режиме, понимать, где находится автобус, и оперативно реагировать в случае аварий и поломок транспортного средства. Внедрение этой системы существенно повысит качество перевозок пассажиров автомобильным транспортом и позволит нам контролировать выполнение договоров», - отметил А.ВИЛКУЛ.

Установка GPS станций и тахографов будет проведена за счет компаний перевозчиков.

Кроме того, принято решение о создании в области единой диспетчерской службы, связанной с пультами ГАИ и главтрансинспекции.