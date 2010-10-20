Россия будет информировать Украину о численности и перемещениях Черноморского флота

Россия будет информировать Министерство обороны Украины о численности личного состава и вооружениях Черноморского флота РФ, который базируется в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны России Анатолий СЕРДЮКОВ сообщил журналистам после заседания Совета министров обороны стран СНГ в Ялте.

А.СЕРДЮКОВ и его украинский коллега Михаил ЕЖЕЛЬ подписали протокол между министерствами обороны двух стран о предоставлении информации о численности и основных вооружениях российского Черноморского флота.

«Документ будет предусматривать предоставление информации Министерству обороны Украины о нашем личном составе, численности, перемещении», - сказал А.СЕРДЮКОВ.

Он отметил, что в ближайшее время министерства также подпишут соглашение о замене вооружения и военной техники, которая имеется у ЧФ РФ.

«Этот документ для нас знаковый и очень важный, эта часть (сотрудничества – УНИАН) была не урегулирована на сегодняшний день», - сказал руководитель оборонного ведомства России.