Главное на 20 октября (вечер)

По последним данным, международные резервы Национального банка Украины составляют 34,8 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, международные валютные резервы Национального банка Украины в сентябре 2010 года выросли на 6,1% – до 34,678 млрд. долл.

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины в сентябре составили: покупка валюты – 18,1 млн. долл., продажа – 686,9 млн. долл.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 17,317 млрд. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 4,359 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, 1,374 млрд. долл., проданной населению – 2,985 млрд. долл.

Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 521,2 млн. долл. и на 30 сентября т.г. составили 15,765 млрд. долл.

Европейская комиссия призывает Украину обеспечить прозрачность на рынке зерновых.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Джон КЛЕНСИ, комментируя введенное Украиной квотирование на экспорт зерновых.

“Эта мера – суверенное решение. Однако как член Всемирной торговой организации (ВТО) Украина должна предупреждать о таких мерах и обосновывать их, а мы потом внимательно проанализируем и проверим их на соответствие международным правилам торговли”, – сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле, а также соглашением ВТО по сельскому хозяйству, существует очень небольшое количество причин, которые могут быть основанием для введения количественных ограничений на торговлю сельскохозяйственной продукцией, в частности зерновыми.

“ЕС просит Украину обеспечить прозрачность и предсказуемость на рынке зерновых в интересах как потребителей, так и экономических операторов. ЕС официально проинформировал украинскую власть об этом в августе”, – сказал Дж.КЛЕНСИ.

Он также отметил, что службы Еврокомиссии еще оценят детали принятых мер, в частности, дату вступления в силу и ретроспективный эффект, и передадут, “если будет нужно, весомый мессидж украинской власти”.

Представитель Еврокомиссии также высказал мнение о том, что такие решения украинской власти влияют на двусторонние переговоры о создании зоны свободной торговли.

“Введение ограничительных торговых мер по меньшей мере противоречит духу высокого уровня либерализации, на который направлена зона свободной торговли”, – сказал Дж.КЛЕНСИ.

Украинские банки за январь-сентябрь текущего года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократили отрицательный финансовый результат более чем в два раза – до 10 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократились на 7,4% и составили 100,3 млрд. грн. Расходы банков сократились на 14,7% и составили 110,3 млрд. грн», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходная часть на 85% обеспечивается за счет процентных доходов, на 11% - комиссионных доходов.

Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 47%, отчисления в резервы – 36%, общие административные расходы – 21%.

ОАО «Ощадбанк» и Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству подписали договор о сотрудничестве в сфере кредитования по программе обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством имеют право на его получение, в частности путем предоставления государственной поддержки для строительства и приобретения доступного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН.

По его словам, во исполнение Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы ОАО «Ощадбанк» совместно с Фондом разработали программу, согласно которой потенциальные участники программы «Доступное жилье» имеют возможность получить кредит на свою часть взноса.

Участниками программы могут стать граждане, которые состоят на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий и имеют возможность оплатить вместе с использованием государственной поддержки стоимость жилья, установленную застройщиком. Для участия в программе следует обратиться в региональные управления, Ипотечный центр Фонда с отдельным пакетом документов. После отработки Фондом предоставленного пакета документов граждане открывают текущий счет в учреждении "Ощадбанка" и вносят на этот счет свои денежные средства. Средства государственной поддержки в размере до 30% нормативной стоимости жилья для дальнейшего расчета с застройщиком за определенный объект недвижимости также будут зачислены на этот счет после заключения надлежащих договоров. Перечень застройщиков и объектов строительства, в которых для реализации предлагаются объекты финансирования, можно получить в региональных управлениях.

Л. РЫСУХИН сообщил, что на сегодня Фондом отобрано 56 объектов, 14 из которых находятся в Киеве и Киевской области.

Он отметил, что компенсация 30% нормативной стоимости жилья предоставляется на безвозвратной основе. На данные цели сегодня на счетах Фонда находится 100 млн. грн.

Как сообщил заместитель председателя правления ОАО «Ощадбанк» Александр ГРИШКО, по условиям программы кредит предоставляется сроком до 20 лет под 16% годовых (также существует единоразовая комиссия банка в размере 1% суммы кредита), при том что средняя ставка для стандартных договоров ипотеки на сегодня в банке составляет 18-20%. Минимальная сумма кредита - 5 тыс. грн., максимальная не ограничена. Сумма кредита не может превышать 70% стоимости приобретаемого объекта финансирования.

По информации А.ГРИШКО, объем средств, предусмотренный банком для кредитования граждан в рамках данной программы, составляет 130 млн. грн.

Также он сообщил, что общий портфель ипотечных кредитов банка на сегодня составляет 2,7 около млрд. грн., при этом проблемная задолженность - около 4%.

Хозяйственный суд Киева признал право собственности на 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» за территориальной общиной Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суда озвучила сегодня судья Юлия СМИРНОВА.

«Иск удовлетворить частично: признать право собственности на 80% уставного капитала АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» за территориальной общиной Киева», – сказала она.

Суд также постановил прекратить производство относительно ООО «Адрем» и ООО «Терминал-Реестр» и при этом отказался признать недействительным договор купли-продажи 80% акций «Киевгорстроя» между Главным управлением коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации и финансовой компанией «Новый регион».

В ходе судебного заседания представитель ХК «Киевгорстрой» Александр БЯЛКОВСКИЙ сообщил, что на сегодняшний день реестродержателем «Киевгорстроя» является ООО «Финреестр» на основании решения собрания акционеров «Киевгорстроя» от 5 октября текущего года.

Вместе с тем, представитель компании «Адрем» Оксана МАЛЕКО сообщила, что компания не получала никаких подтверждений о смене реестродержателя «Киевгорстроя».

«На сегодня акт приема-передачи реестра не проводился, поэтому «Адрем» является реестродержателем», – пояснила она и добавила, что на данный момент ООО «Адрем» ведется система реестра «Киевгорстроя».

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9485/7,9535, к 12:00 цены повысились - 7,9490/7,9540. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9485/7,9550 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2580/0,2584, к 12:00 цены поднялись до 0,2583/0,2585. К закрытию цены откатились к уровню 0,2581/0,2583.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8373 (+0,4174).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3785/1,3787, а к 15:00 выросли до 1,3856/1,3858.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9605/10,9740, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9855/10,9940. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9970/11,0120.

Европейский парламент на заседании в четверг, 21 октября, планирует одобрить резолюцию по Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, согласно сайту Европарламента, на сегодня представлены 6 разных проектов резолюции от разных политических групп Европарламента.

Наиболее критичным является проект резолюции, подготовленный представителями группы народных партий.

В нем, в частности, предлагается выразить обеспокоенность ростом недемократических и авторитарных тенденций в Украине, концентрацией власти и попытками монополизации власти одной политической партией, вмешательством СБУ во внутренние политические дела, растущим количеством обвинений в возможных фальсификациях на предстоящих местных выборах, а также обвинений в давлении на СМИ, сообщениями неправительственных общественных организаций о жестоком срыве акций протеста. Кроме того, «народники» предлагают призвать украинские власти удержаться от назначений на государственные посты людей, которые могут иметь конфликты интересов, а также призвать к проведению конституционной и судебной реформы.

Обеспокоенность ситуацией в СМИ и предстоящими выборами предлагается в разной форме выразить практически во всех проектах резолюции, представленных депутатами. Только группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов в своем проекте резолюции предлагает лишь выразить надежду на то, что местные выборы пройдут свободно и честно (УНИАН: 14 октября эта парламентская группа подписала меморандум о сотрудничестве с Партией регионов).

В той или иной степени во всех проектах резолюции предлагается отметить важность усиления отношений между Европейским Союзом и Украиной. При этом в проекте резолюции, представленном группой Европейских консерваторов и реформистов предлагается отметить право Украины подать заявку на членство в ЕС, в проекте группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов предлагается приветствовать заявления лидеров Украины о стремлении к евроинтеграции; группа Альянса либералов и демократов предлагает признать Украину европейской страной, группа объединенных левых – поддержать европейские стремления украинцев; группа «зеленых» - подчеркнуть важность усиления европерспективы Украины, а группа народных партий – подчеркнуть важность сотрудничества в «Восточном партнерстве», а также важность создания безвизового режима и зоны свободной торговли, при условии выполнения Украиной необходимых требований.

(УНИАН)