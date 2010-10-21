Данилишин рассматривает возможность попросить политическое убежище - адвокат

Адвокат бывшего министра экономики Украины Степан УКРАИНЕЦ заявляет, что Богдан ДАНИЛИШИН рассматривает возможность попросить политическое убежище.

Об этом он сказал в интервью УНИАН (полный текст интервью читайте на сайте УНИАН - http://www.unian.net/rus/news/news-401936.html).

"Богдан Михайлович рассматривает этот вариант, но пока не решил, стоит ли просить убежища. Он очень хочет вернуться в Украину, но опасается, что в отношении него действия правоохранительных органов будут еще более грубыми и незаконными, чем в посольстве в Чехии", - сказал адвокат.

Также С.УКРАИНЕЦ сообщил, что сейчас Б.ДАНИЛИШИН чувствует себя нормально и пребывает в специальном учреждении в Праге, в котором содержатся лица, задержанные в связи с тем, что пребывают в международном розыске.

"В этом помещении есть минимально необходимые условия для жизни. Но, конечно же, они не соответствуют тем, которых заслуживает академик НАН Украины, профессор и вообще честный человек и творческая личность", - заявил С.УКРАИНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Б.ДАНИЛИШИН был задержан украинскими следователями на территории посольства Украины в Чехии без составления протокола о задержании и передан чешской полиции.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”.

Генеральная прокуратура Украины начала процедуру экстрадиции Б.ДАНИЛИШИНА.