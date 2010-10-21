Курс НБУ на 21.10.10

Официальный курс НБУ на 21.10.10100 USD США – 791.1600 (20 октября – 791.1600)100 EUR – 1096.6269 (20 октября – 1096.4686)10 RUR – 2.5690 (20 октября – 2.6012)Учетные курсы банковских металлов на 21.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-106055.00 (20 октября-108210.91)961 XAG 10 Серебро-1875.84 (20 октября-1919.35)962XPT10Платина-132440.18(20 октября-134101.62)964XPD10Палладий-45570.82 (20 октября-46361.98)

Официальный курс НБУ на 21.10.10 100 USD США – 791.1600 (20 октября – 791.1600) 100 EUR – 1096.6269 (20 октября – 1096.4686) 10 RUR – 2.5690 (20 октября – 2.6012) Учетные курсы банковских металлов на 21.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-106055.00 (20 октября-108210.91) 961 XAG 10 Серебро-1875.84 (20 октября-1919.35) 962XPT10Платина-132440.18(20 октября-134101.62) 964XPD10Палладий-45570.82 (20 октября-46361.98)

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