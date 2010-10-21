Анонс на 21 октября

* 9:30 - в УНИАН состоится пресс-конференция председателя ГлавКРУ Украины П. Андреева на тему: «О результатах комплексного аудита национальной экономики». Пресс-конференция посвящена вопросам состояния финансово-бюджетной дисциплины в государстве и результатам работы органов государственной контрольно-ревизионной службы в рамках проведения аудита состояния национальной экономики (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Круглый стол на тему: "Обсуждение концепции революционной реформы в строительной отрасли, которую разработали по инициативе вице-премьер министра Сергея Тигипко и министра регионального развития и строительства Украины Владимира Яцубы Минрегинбуд, Госкомзем, Госкомпредпринимательства, УСА и грузинские эксперты". Приглашены: Сергей Тигипко, вице-премьер-министр Украины; Владимир Яцуба, министр регионального развития и строительства Украины; Юрий Анистратенко, замминистра КМУ; Лариса Скорик, архитектор; Андрей Миргородский, заслуженный архитектор Украины; Лев Парцхаладзе, председатель Совета директоров УБА и др.

Пресс-конференция "Драгон Капитал ".

* Круглый стол на тему: "Ситуация на украинских дорогах и путях ее улучшения в контексте последних трагических событий на дорогах и железнодорожных переездах Украины". Организаторы: ВОО «Ассоциация безопасности дорожного движения» и международная экспертная организация в области безопасности дорожного движения DEKRA, которая участвует в реализации Европейской Хартии «Двадцать пять тысяч спасенных жизней". Участники: замначальника Департамента ГАИ МВД Украины Сергей Будник; директор департамента безопасности Минтранссвязи Украины Юрий Гержод; зам.председателя «Укревроинфрапроекту» Александр Красноштан; менеджер по развитию Украины представительства Всемирного банка Тамара Сулухия.

* Азаров посетит "Охматдет".

* Начнется заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, на котором планируется рассмотреть вопрос о соблюдении требований законодательства Украины по вопросам аренды государственного имущества и выполнения условий договора аренды на шахте «Белозерская» (г. Белозерска Донецкой обл.).

* Пресс-конференция Клюева в КМУ.

* 16-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Битва за урожай! 33 год возвращается?" Жители Барышевского района обнародуют обращение к Президенту Украины с целью защиты урожая от бандитов, которые не дают им собирать выращенные посевы. Разбитые техника, комбайны, отобранное зерно, как в 1933 году, люди, которые теряют все. Все это происходит сегодня, в 50 км от Киева, с ведома правоохранительных органов. На пресс-конференции будут продемонстрированы доказательства и свидетельства наличия преступления и заговора против целого села (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 440 91 55. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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