Украина развивается по китайской, а не по западной модели – депутат европарламента

Депутат европарламента Микаэль ГАЛЕР (группа народных партий, Германия) считает, что Украина сегодня развивается по китайской, а не по западной модели.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал, выступая на сессии европарламента в Страсбурге во время обсуждения ситуации в Украине.

"Мы должны говорить о том, что, имея положительные новости из отрасли промышленности, мы видим авторитарный режим, и это больше похоже на китайский подход, чем на западный", - сказал депутат.

Он также выразил обеспокоенность ростом роли СБУ в политической жизни Украины, отметив при этом, что в Украине заметен целый ряд "дежа-вю" в вопросах ограничения свободы слова, арестов и обысков представителей гражданского общества, изъятие у них компьютеров с информацией и т.п.

При этом М.ГАЛЕР обратил особое внимание на роль в упомянутых процессах председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО, который также, по его словам, является медиа-магнатом и членом Высшего совета юстиции, который назначает судей.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в европарламенте состоялись дебаты по ситуации в Украине. 21 октября Европарламент планирует определиться относительно проекта резолюции по Украине.