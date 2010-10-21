ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Кому принадлежат украинские торговые марки», в котором пишет - глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский обвинил украинские компании, владеющие самыми известными торговыми марками, в выводе в оффшоры 8 млрд. грн. «Дело» разобралось, кому принадлежат известные бренды и кто на них зарабатывает…

http://delo.ua/biznes/kompanii/komu-prinadlezhat-ukrainskie-torgovye-marki-146519/

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Также «Дело» публикует материал «Ведущий зернотрейдер судится с таможней», в котором пишет - в конфликте между одним из крупнейших зернотрейдеров в Украине «Альфред Топфер» и таможней суд встал на сторону последней…

http://delo.ua/biznes/rynki/kak-tamozhnja-suditsja-s-zernotrejderami-berdjanska-146497/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нафтогаз» не получил зачет», в котором пишет – с июля НАК не оплачивала растаможивание природного газа, в результате чего, по сообщению Гостаможни, долг компании достиг 2,4 млрд грн. В Минтопэнерго говорят, что задерживали платежи, поскольку НАК уже заплатила за растаможивание 11 млрд кубометров газа, которые по решению суда теперь вынуждена вернуть RosUkrEnergo. Однако эксперты констатируют, что "Нафтогаз" по-прежнему находится в тяжелом финансовом положении, и связывают несвоевременную оплату с падением его производственных показателей…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1525911

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Киевгорстрой» не выпускают из города», в котором пишет – вчера суд признал право собственности города на 80% компании "Киевгорстрой". Такое решение по иску Генпрокуратуры вынес Хозяйственный суд столицы. Его основания пока неясны – суд так и не отменил договор о продаже акций компании "Новый регион". Тем не менее доказать свое право на акции ее владельцам будет крайне сложно, считают юристы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1525896

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«Коммерсант-Украина» в материале «Виктор Янукович дал волю словам» пишет – Виктор Янукович провел заседание Национального антикоррупционного комитета (НАК), на котором обсуждался пакет законопроектов по усовершенствованию антикоррупционного законодательства. По словам главы государства, документы уже получили позитивную оценку международной организации GRECO. Вопреки ожиданиям, президент не собирается вносить новый антикоррупционный пакет, а намерен предложить Верховной раде усовершенствовать законы, вступление в силу которых отложено до 2011 года…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1525889

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Издание «Экономические известия» в публикации «Транспорт приватизируют втихую» пишет - Кабмин утвердил «дорожную карту» транспортной отрасли - стратегию ее развития до 2020 г. Реальным же ориентиром в этой сфере на ближайшее время станет «Программа McKinsey», согласно которой уже до 2012 г. страну ожидает ощутимый рост транспортных тарифов, а также начало приватизации портов, аэропортов и железной дороги…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/transport-privatiziruyut-vtihuyu

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Гривня пока держится» пишет – несмотря на продолжающееся с начала осени подорожание доллара на украинском рынке, обвал гривни не предвидится…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/grivnya-poka-derzhitsya

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«Газета по-киевски» в публикации «Лицензии отменили: зачем, для кого?» пишет - Рада отменила лицензирование 22-х видов хоздеятельности. Среди них: обработка драгметаллов, турагентская деятельность и многое другое. Официальный мотив – облегчить жизнь предпринимателям…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/21/033720.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Нацбанку не дали вырасти до 20 этажей. Пока» пишет – вчера члены столичного градосовета были шокированы: на рассмотрение вынесли проект, не заслуживающий ни единого доброго слова…

http://mycityua.com/articles/city/2010/10/21/022114.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Украина оказалась крупнейшим должником Восточной Европы» пишет - Украина заняла первое место по объемам финансовой помощи среди стран Восточной Европы в период мирового финансово-экономического кризиса…

http://www.segodnya.ua/news/14186114.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «СРП не далось аудиторам» пишет – в ближайшие четыре года Россия ждет от СРП-проектов свыше 250 млрд руб. дохода. Больше всех пока приносит «Сахалин-1»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248117/srp_ne_dalos_auditoram

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Издание «Известия» в публикации «Тариф «Бессовестный» отменяется» пишет – крупнейшие операторы связи России наконец-то снизят тарифы на роуминг. Причем в разы…

http://www.izvestia.ru/connect/article3147516/

(УНИАН)