Главное на 21 октября (день)

Национальный банк Украины в сентябре 2010 года увеличил объемы золота в официальных резервных активах (международных резервах) на 0,1%, или 0,001 млн. тройских унций.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, за январь-сентябрь т.г. объем золота в резервах увеличился с 0,869 млн. до 0,879 млн. тройских унций.

Номинальная стоимость золота в резервах за девять месяцев 2010 года увеличилась на 21%, в сентябре – 6%, до 1083,78 млн. долл.

При этом за январь-сентябрь т.г. удельный вес золота в золотовалютных резервах сократился с 3,75% (по состоянию на начало 2010 года) до 3,32% (на конец сентября 2010 года).

По состоянию на конец сентября т.г. объем иностранных конвертируемых валют в резервах Нацбанка составил 33,516 млрд. долл., в т.ч. ценные бумаги – 18,612 млрд. долл., валюта и депозиты – 14,904 млрд. долл.

Объем золота, которое не включается в официальные резервные активы, на конец августа т.г. составил 19,17 млн. долл.

Адвокат бывшего министра экономики Украины Степан УКРАИНЕЦ заявляет, что Богдан ДАНИЛИШИН рассматривает возможность попросить политическое убежище.

Об этом он сказал в интервью УНИАН (полный текст интервью читайте на сайте УНИАН - http://www.unian.net/rus/news/news-401936.html).

"Богдан Михайлович рассматривает этот вариант, но пока не решил, стоит ли просить убежища. Он очень хочет вернуться в Украину, но опасается, что в отношении него действия правоохранительных органов будут еще более грубыми и незаконными, чем в посольстве в Чехии", - сказал адвокат.

Также С.УКРАИНЕЦ сообщил, что сейчас Б.ДАНИЛИШИН чувствует себя нормально и пребывает в специальном учреждении в Праге, в котором содержатся лица, задержанные в связи с тем, что пребывают в международном розыске.

"В этом помещении есть минимально необходимые условия для жизни. Но, конечно же, они не соответствуют тем, которых заслуживает академик НАН Украины, профессор и вообще честный человек и творческая личность", - заявил С.УКРАИНЕЦ.

Депутат европарламента Микаэль ГАЛЕР (группа народных партий, Германия) считает, что Украина сегодня развивается по китайской, а не по западной модели.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал, выступая на сессии европарламента в Страсбурге во время обсуждения ситуации в Украине.

"Мы должны говорить о том, что, имея положительные новости из отрасли промышленности, мы видим авторитарный режим, и это больше похоже на китайский подход, чем на западный", - сказал депутат.

Он также выразил обеспокоенность ростом роли СБУ в политической жизни Украины, отметив при этом, что в Украине заметен целый ряд "дежа-вю" в вопросах ограничения свободы слова, арестов и обысков представителей гражданского общества, изъятие у них компьютеров с информацией и т.п.

При этом М.ГАЛЕР обратил особое внимание на роль в упомянутых процессах председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО, который также, по его словам, является медиа-магнатом и членом Высшего совета юстиции, который назначает судей.

Европейский Союз внимательно будет следить за делом Mittal Steel в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ, выступая вчера в Европарламенте.

“Многое надо сделать (Украине - УНИАН) в области верховенства права. И мы, безусловно, с большой заинтересованностью наблюдаем за делом Mittal в последние дни”, - сказал комиссар.

Он отметил, что в целом Еврокомиссия пытается активно защищать интересы европейских инвесторов и бизнесменов в Украине, в том числе во время контактов с представителями украинской власти.

По словам комиссара, в целом экономический климат в Украине нуждается в значительном улучшении, в частности в вопросе возвращения НДС, которое, что его словам, является очень болезненным для европейского бизнеса.

Кроме того, Ш.ФЮЛЕ отметил, что есть определенные возможности отхода от достигнутого прогресса относительно закона о государственных закупках, поскольку сейчас в украинском парламенте обсуждают возможность одобрения ряда поправок к нему.

“Многое надо сделать в Украине в вопросах инвестирований и экономического климата. И я поднимал этот вопрос неоднократно”, - подчеркнул комиссар ЕС.

Около 1 тыс. предпринимателей пикетируют здание Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протеста со всей Украины выступают против принятия правительственного проекта Налогового кодекса и увеличения пенсионного возраста.

Предприниматели держат лозунги антиправительственного и антипарламентского направления: «ВР против народа – кто выиграет? Большим вареником можно подавиться», «Правительство Азарова: бери шинель…», «Требуем справедливой пенсионной реформы», «Оставим будущее нам и нашим детям» и другие.

Также пикетирующие принесли несколько похоронных венков.

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменения в статью 11 Закона Украины “Об управлении объектами государственной собственности”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 308 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено, что полномочный представитель государства в определенном Кабинетом министров Украины порядке принимает участие в общих собраниях хозяйственного общества и голосует по каждому вопросу повестки дня исключительно в соответствии с задачей относительно голосования, предусмотренной в поручении на представительство, которое выдается уполномоченным органом управления или Фондом государственного имущества Украины.

Главное контрольно-ревизионное управление Украины (ГлавКРУ) в ходе проведения аудита состояния национальной экономики выявило нарушений на сумму почти 53 млрд. грн., из которых потери финансовых и материальных ресурсов составили почти 30 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ.

По его словам, кроме того, выявлены потери финансовых и материальных ресурсов в результате неэффективных управленческих решений на сумму более 15 млрд. грн.

С начала года из 10,7 тыс. предприятий, организаций и учреждений, проверенных ГлавКРУ, нарушения выявлены на 10,1 тыс., или на 94% проверенных объектов.

При этом финансовые нарушения, злоупотребления государственными средствами и факты коррупции имели место практически во сферах экономики страны.

По данным председателя ГлавКРУ, бывший руководитель Государственного казначейства ежедневно определял объемы и направления расходов из госбюджета путем предоставления указаний начальникам территориальных органов. Это привело к невыполнению расходной части бюджета, росту кредиторской задолженности, невозмещению в полном объеме налога на добавленную стоимость и создало дополнительную нагрузку на госбюджет в 2010 году на сумму 5 млрд. грн.

Не имея соответствующих полномочий, Госказначейство в 2009 году и январе-феврале 2010 года за счет средств единого казначейского счета предоставило краткосрочные займы Пенсионному фонду в целом на 42,1 млрд. грн.

Выполняя поручение Министерства финансов, Госказначейство в нарушение закона разместило на депозитных счетах банков более 5,4 млрд. грн., 1,165 млрд. долл. и 97 млн. евро средств госбюджета, что привело к отвлечению средств государственного и местных бюджетов. При этом средства размещались под заниженные проценты или вообще без их выплаты.

В течение 2009 года заимствования, полученные от Международного валютного фонда в размере 36,1 млрд. грн., были направлены правительством на обеспечение текущих расходов госбюджета, что является нарушением Бюджетного кодекса. Аналогично были использованы средства, полученные от Международного банка реконструкции и развития на поддержку рекапитализации банковского сектора и реструктуризацию банков в сумме 3,2 млрд. грн.

Кроме того, не по целевому назначению были использованы средства, полученные от продажи квот за выбросы парниковых газов по Киотскому протоколу. В частности, эксперты установили, что часть этих средств в сумме 200 млн. евро была конвертирована Госказначейством в национальную валюту в сумме 2,3 млрд. грн. и направлена на единый казначейский счет, а в дальнейшем – на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Государственный долг Украины за 2009 год вырос на 96,3 млрд. грн. и на 1 января 2010 года составил 227 млрд. грн., что на 33,9 млрд. грн. превышает предельный размер госдолга, установленный законом о госбюджете-2009.

Кабинет Министров в 2008-2009 годах принял более 20 решений относительно выделения из резервного фонда средств на мероприятия, которые обеспечивают выполнение уже существующих бюджетных программ и имели прогнозируемый характер на общую сумму 348,3 млн. грн. В нарушение законодательства бывшее правительство приняло 30 решений о выделении, перераспределении средств стабилизационного фонда на общую сумму 6,7 млрд. грн.

(УНИАН)