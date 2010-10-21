Главное за 21 октября (вечер)

Новости дня

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Соцполитика

Азаров примет участие в переговорах между правительством, работодателями и профсоюзами

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал согласие на участие в переговорах по заключению нового Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами.

Как сообщили УНИАН в Федерации профсоюзов Украины, об этом премьер заявил 20 октября во время заседания Кабинета министров Украины в ответ на информацию представителя Общего представительского органа профсоюзов о невозможности конструктивного завершения переговоров.

У ФПУ напоминают, что вокруг заключения Генерального соглашения на 2010-2012 годы продолжаются «баталии». Осталось 15 разногласий, из них принципиальных 5, без решения которых, считают профсоюзы, невозможно подписание нового Генерального соглашения. Вопросы касаются размера минимальной заработной платы, прожиточного минимума, единой тарифной сетки, динамики роста заработных плат в посткризисный период.

Заместитель председателя ФПУ Григорий ОСОВЫЙ отметил, что еще в октябре 2009 года было инициировано перед Кабинетом министров Украины и всеукраинскими объединениями работодателей проведение коллективных переговоров по заключению Генерального соглашения на новый срок. По основным вопросам переговоры были завершены в июне этого года. Осталось 15 позиций, которые профсоюзы и работодатели договаривались рассмотреть оперативно. Генеральное соглашение планировалось заключить уже летом этого года.

По словам Г.ОСОВОГО, к сожалению, так не произошло, невзирая на неоднократные обращения Общего представительского органа профсоюзов, Федерации профсоюзов Украины, лично председателя ФПУ, народного депутата Василия ХАРЫ к премьер-министру Украины. Он отметил, что правительство соглашалось с необходимостью активизировать процесс, давало соответствующие поручения министрам, вице-премьер-министрам срочно проработать вопросы, связанные с разногласиями, но переговоры так и не завершены.

”В связи с чем на заседании Кабинета министров я, как представитель Общего представительского органа профсоюзов, отметил, что такая ситуация не может продолжаться в том же «формате», что есть необходимость перевести переговоры о принятии нового Генерального соглашения на наивысший уровень и, чтобы «проставить точки» и в принципиальных вопросах, пригласил премьер-министра Украины на совместное заседание участников переговорного процесса”, - сообщил Г.ОСОВЫЙ.

По его словам, 5 несогласованных разногласий относятся непосредственно к компетенции правительства, например, регулирование оплаты труда в бюджетном секторе.

Размер субвидий по оплате ЖКУ в Украине снизился

В январе-сентябре текущего года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 40,6 млн. грн., что на 6,1 млн. грн. меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 37,5 млн. грн., в сельской – 3,1 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-сентябре т.г. были назначены 487,2 тыс. семей (58,7% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 392,5 тыс., в сельской – 94,7 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года количество семей, которым назначили субсидии, уменьшилось на 79,7 тыс., или на 14,1%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре т.г. уменьшился по сравнению с сентябрем 2009 года на 34,7% – до 48,5 грн.

Среди регионов наибольший размер субсидий отмечался в Полтавской, Донецкой областях и Киеве (103,8-82,7 грн.), наименьший – в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях (11,2 и 13,5 грн.).

Финансы

ГлавКРУ выявило финнарушения в «Родовид Банке», «Укргазбанке»

Главное контрольно-ревизионное управление (ГлавКРУ) во время аудита национальной экономики, начатого в марте 2010 года, выявило нецелевое использование средств в «Родовид Банке», банке «Киев» и «Укргазбанке», в капитализации которых принимало участие государство.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ.

По его словам, в ПАО «Родовид Банк» были выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 22,6 млрд. грн. В частности, в 2009 году банк безосновательно списал с баланса задолженность по выданным кредитам и начисленным на них процентам в сумме 3,535 млрд. грн., а также перечислил средства юридической фирме за оказанную правовою помощь в сумме 301,6 млн. грн., что привело к причинению убытка в сумме 3,837 млрд. грн., при этом из ипотеки было безосновательно выведено ликвидное имущество заемщиков стоимостью 10,8 млрд. грн. (гостиница, офисные и другие нежилые помещения).

Согласно совместному постановлению Кабинета министров и Национального банка Украины на баланс «Родовид Банка» были переданы обязательства ООО «Укрпромбанк» по вкладам физлиц на сумму 6,8 млрд. грн. без передачи соответствующих активов для их покрытия. Учитывая, что в январе 2010 года НБУ принял решение о ликвидации «Укрпромбанка», что фактически сделало невозможной передачу таких активов, операция может привести к получению «Родовид Банком» убытков в указанном размере.

Кроме того, сообщил П.АНДРЕЕВ, банк заключил кредитные договоры с двумя обществами на сумму 323,7 млн. грн., которые своевременно не погашены, а относительно обществ судами принято решение об их ликвидации, что может привести к убыткам в сумме 213,4 млн. грн. Также банк перечислил 18,5 млн. грн. аренды за объект, который не был пригоден для использования по целевому назначению.

ГлавКРУ установило нарушения финансовой и управленческой дисциплины в ПАО «Укргазбанк» на сумму более 2,8 млрд. грн. В результате выдачи 42-х кредитов без должного анализа финансового состояния заемщиков банк получил 2,302 млрд. грн. убытка. Из-за приобретения банком ценных бумаг, эмитент которых находится в состоянии дефолта и не погашает собственные облигации, банк получил 7,2 млн. грн. убытка.

В ПАО «АКБ «Киев» установлено нарушений на сумму 815,7 млн. грн. Временный администратор банка заключил 3 договора мены, по которым получено имущество по завышенной стоимости, что привело к созданию искусственной задолженности перед частными субъектами хозяйствования и потере активов на сумму 138,8 млн. грн.

Предпринимательство

Польша увеличила выдачу разрешений на работу украинцам

Польская власть в первой половине 2010 года выдала гражданам Украины почти 5 тыс. разрешений на работу в стране, что на 5% больше показателей первого полугодия в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные Министерства труда и социальной политики Польши, которые имеет в своем распоряжении УНИАН.

По данным министерства, украинцы получили треть всех разрешений на работу, которые были выданы в Польше иностранцам.

Второе место по количеству выданных разрешений занимают граждане Китая, которые за первые шесть месяцев года получили 2,6 тыс. разрешений, а третье - вьетнамцы с 1,3 тысячами разрешений.

Граждане соседней с Польшей Беларуси и России получили, соответственно, около 1 тыс. и 300 разрешений.

По данным министерства, больше всего разрешений украинцы получили на работу в домашних хозяйствах (1,2 тыс.), строительстве (700), торговле и перерабатывающей промышленности (по около 600), транспорте (почти 400) и сельском хозяйстве (свыше 360).

В целом количество выданных разрешений на работу иностранцам в первой половине года увеличилось до 15,6 тыс. из 14,9 тысяч.

Профсоюзы призывают создать профсоюз для малого и среднего бизнеса

Для украинских предпринимателей профсоюз является самым надежным союзником в деле сохранения и развития их бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение выразил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ, выступая на Всеукраинском форуме предпринимателей 2010, который проходил в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза».

«Вы боретесь за свой бизнес, а часто эта борьба в украинских реалиях превращается в войну, и поэтому вы ищете себе союзников, - сказал В.РОЙ. - Досадно, что большинство из вас не видит союзника в профсоюзах. Этот союз вам обойдется намного дешевле, чем, скажем, «крыша» политической партии. А главное: профсоюзы – ваш идейный союзник, а, следовательно - самый надежный союзник, потому что союз предпринимателей и наемных работников основывается на взаимном интересе. Наемные работники и предприниматели имеют очень сильный общий интерес – сохранение бизнеса как источники заработка на жизнь для одних и источника прибыли других».

«Это тот союзник, с которым вы можете, в отличие от власти, договариваться на равных», - сказал В.РОЙ.

Он предостерег предпринимателей от искушения «думать, что лучше заплатить коррупционерам, а затем выдавить дополнительную прибыль из наемного работника». «Это очень опасный для бизнеса путь, - сказал В.РОЙ. - Потому что, когда вы прижмете своих работников к краю, в том числе и для того, чтобы удовлетворить все большие и большие аппетиты чиновника, и когда эти работники, не видя никакой для себя выгоды от вашего личного бизнеса, начнут с вами войну на уничтожение, будете звать на подмогу государство. Чем, в конце концов, заканчиваются в истории подобные ситуации, каждый из вас хорошо знает хотя бы из школьного курса истории».

ТЭК

Зурабов: Трехсторонняя встреча по модернизации украинской ГТС запланирована на уровне министров

Трехстороннюю встречу Украина - Россия - ЕС по обсуждению газовых вопросов, в том числе и модернизации газотранспортной системы Украины, планируется провести на уровне министров энергетики Украины Юрия БОЙКО и России Сергея ШМАТКО с участием Комиссара по вопросам энергетики Европейского Союза Гюнтера ЭТТИНГЕРА.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ.

«Пока речь идет о том, чтобы состоялась встреча в формате БОЙКО, ШМАТКО и ЭТТИНГЕР», - сказал посол.

При этом М.ЗУРАБОВ уточнил, что дата проведения такой встречи еще не определена.

«Мы думаем, что 27 числа во время визита премьер-министра РФ Виктора ПУТИНА в Киев этот вопрос будет обсуждаться. Возможно, тогда и будет определена конкретная дата встречи», - сказал М.ЗУРАБОВ.

Клюев: транзит венесуэльской нефти в Беларусь с 2011 г составит 4-5 млн. тонн

Украина ожидает, что реальный транзит через страну венесуэльской нефти в Беларусь составит 4-5 млн. тонн, поскольку остальной объем нефти из 9 млн. тонн, определенных беларусско-венесуэльским контрактом, Минску выгоднее поставлять через Прибалтику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«По планам наших коллег из Беларуси - выйти на 4 млн. тонн по году, потом через год где-то на 9 млн. тонн. Но я так вижу реально, что на 4-5 млн. тонн они остановятся и будут качать этот объем через Украину, и через Прибалтику где-то 3-4 млн. тонн, потому что у них (у Беларуси – УНИАН) два завода, и один ближе к Прибалтике, другой – к Украине, поэтому им выгоднее часть нефти все-таки переваливать через Прибалтику», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что даже в этом случае сотрудничество по транзиту нефти в Беларусь для Украины выгодно и интересно.

Суд отменил поручение Тимошенко о принятии "Нафтогазом" 11 млрд. кубометров газа

Окружной административный суд Киева своим решениям вчера отменил поручение экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 21 января 2010 года, которым министра топлива и энергетики и председателя правления НАК „Нафтогаз Украины” обязали принять на баланс компании 11 млрд. куб. м газа, который не принадлежал последней.

Транспорт

ГАИ намерена повысить штрафы за нарушение правил на ж/д переездах

Государственная автоинспекция намерена повысить штрафы за нарушение автомобилистами правил на железнодорожных переездах.

Заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины Сергей БУДНИК сегодня в ходе «круглого стола» по ситуации на украинских дорогах сообщил, что планируется внести соответствующе изменения в законодательство.

Как отметил он, штраф в 425 грн. за нарушения на ж/д переезде, который на сегодня предусмотрен, недостаточен. «Будем изучать эту проблему, и в ближайшее время готовить законодательные акты», - сказал он.

В целом С.БУДНИК отметил, что ведомство работает над усовершенствованием механизма наказаний за нарушения правил, усилением ответственности.

Агро

Клюев: аукционы по квотам на экспорт зерна начнутся через две недели

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ надеется, что в ближайшие дни Верховная Рада примет изменения к закону о внешнеэкономической деятельности, которые вводят норму о продаже квот на экспорт зерна через аукционы.

Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Президент подпишет этот документ, и максимум через две недели можно будет начать проведение таких аукционов, отметил А.КЛЮЕВ.

«Я думаю, на этой неделе примут изменения в закон, его подпишет Президент, в течение недели все эти процедуры пройдут, и сразу через неделю будут проводиться аукционы», - сказал он.

Госрегулирование в торговле повлияет на рост цен несравненно больше, чем инфляция - эксперты

Усиление госрегулирования в сфере торговли приведет к росту цен и вытеснению социальных товаров с прилавков магазинов на рынки. К такому выводу приходит еженедельник «Комментарии:», проанализировав соответствующие предложения Министерства экономики Украины.

Как известно, чиновники предлагают установить предельные торговые надбавки (15%) на свежую рыбу, сельдь, сало, сосиски, сардельки, спрэды и «борщевой набор» (картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, чеснок). При этом, как отмечают эксперты, Минэкономики полностью игнорирует реалии рынка, хотя перечень товаров и размеры надбавок с ретейлерами и аграриями детально обсуждались на протяжении нескольких месяцев.

«Как можно устанавливать общую предельную надбавку на овощную группу на уровне 15%, когда расходы на хранение, доставку и фасовку этой продукции на протяжении года достигают 30% и больше?», - говорит гендиректор Украинской торговой ассоциации Игорь КИШКО.

Если же дополнительные расходы переведут на розницу, то супермаркеты просто откажутся ее продавать. А сокращение конкуренции среди каналов сбыта приведет к неконтролируемому повышению цен базарными перекупщиками.

В то же время некоторые эксперты утверждают, что у сетей есть проверенные способы, чтобы уклониться от ограничений торговой надбавки. По словам маркетолога Антона БИЛЕЦКОГО, самый распространенный из них - увеличение цены на входе, которая формируется через посредников и дистрибьюторов.

Еще один испытанный способ - фиктивное повышение закупочных цен у производителей и импортеров, которые они потом возвращают сетям как прибыль, недополученная официально. То есть увеличивается объем работы с черным налом.

В целом же, подчеркивают «Комментарии:», усиление госрегулирования в сфере торговли повлияет на рост цен несравненно больше, чем инфляция. Кроме того, закручивание гаек приведет к нивелированию основного достижения последних лет - усилению конкуренции между сетями, что является, по сути, рыночным тормозом роста цен.

Строительство

Минрегионстрой внесет закононопроект о разрешительной системе в строительстве

Министерство регионального развития и строительства по поручению правительства разработало рамочный закон о разрешительной системе в строительстве, который планируется внести на утверждение Кабинета министров до конца октября т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Игорь СОКОЛОВ на презентации и обсуждении концепции реформ в строительной отрасли Украины, разработанной экспертной группой из специалистов аппарата вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, Минрегионстроя, Госкомпредпринимательства, Госкомзема, Украинской строительной ассоциации.

«По поручению Кабинета министров Минрегионстрой разработал рамочный закон, в который будут внесены все новации, которые отражены в концепции. Документ этот мы практически разработали и планируем внести в Кабинет министров для рассмотрения и утверждения до конца октября», - сказал он.

По словам замминистра, планируется, что с принятием данного законопроекта количество разрешительных процедур для инвесторов сократится с 90 до 25, из которых инвестор делает только 9 шагов, а временные сроки получения разрешительной документации – с 400-450 дней до 60 дней.