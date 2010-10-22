Анонс событий 22 октября

Митинг работников предприятий легкой промышленности у стен Верховной Рады с требованиями установить равные конкурентные условия на внутреннем рынке України.

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Состоится расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры Украины на тему: «О состоянии соблюдения требований законодательства об оплате труда, уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и прокурорского надзора по этим вопросам».

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Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Пресс-конференция на тему: «Раскрытие причин возникновения аномального антициклона над Россией, приведших к засухе и пожарам летом в 2010 года».

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Компания Агротон планирует объявить о завершении IPO на Варшавской фондовой бирже. Международным менеджером размещения выступает инвестиционная компания Phoenix Capital.

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Круглый стол на тему: «Международные агентские, дистрибуционные и франчайзинговые договоры: актуальные вопросы, европейская практика, последние тенденции».

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Пресс-конференция на тему: «2011 год на рынке компьютерной, цифровой техники, потребительской электроники и мобильной телефонии - год сюрпризов?». Участники: эксперты компаний Alcatel, Asus, Beko и другие.

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Пресс-конференция на тему: “Украинские банки наращивают кредитование - признак стабилизации финансового сектора или игра цифр?” Участники: Валерий Новицкий, зам.директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ и другие.

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Пресс-конференция по случаю международного дня кредитных союзов. Организаторы - Всеукраинская ассоциация кредитных союзов и объединения кредитных союзов «Программа защиты вкладов».

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(УНИАН)