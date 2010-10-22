В ГУАМ определили дальнейшие действия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

В Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ подвели итоги и определили дальнейшие действия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, накануне в Киеве под председательством азербайджанской стороны состоялось 7-е заседание Рабочей подгруппы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (РПГ-НОН).

Участники мероприятия заслушали отчет о проведенной в 2010 году работе, обменялись информацией о развитии национального законодательства, оперативной ситуации и мероприятиях государств-членов ГУАМ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, рассмотрели вопросы регионального сотрудничества государств ГУАМ в этой сфере, в том числе развития его договорно-правовой базы.

Как подчеркнули в Секретариате ГУАМ, участники заседания высказались за необходимость дальнейшей интенсификации сотрудничества, подтвердили важность регулярного обмена информацией в этой сфере.

В рамках заседания также были подведены текущие итоги проведения в период с 15 сентября по 15 ноября совместной операции правоохранительных органов государств-членов ГУАМ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков «Наркостоп-2010», а также достигнуты договоренности о проведении в течение года совместных мероприятий правоохранительных органов государств-членов ГУАМ, согласованных на двухстороннем уровне.

Участники заседания уточнили структуру тематического раздела «Информационного бюллетеня ГУАМ» по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, обсудили перспективы сотрудничества ГУАМ с другими заинтересованными государствами и международными организациями, в том числе с США, Турцией, Центральноазиатским региональным информационным и координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, Региональным центром по борьбе с трансграничной преступностью SECI (Юго-Восточноевропейской инициативы по сотрудничеству), Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Кроме того, на заседании были согласованы предложения относительно дальнейших практических мероприятий Рабочей подгруппы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на 2011 год, а также кандидатура Азербайджана в качестве страны-координатора на период 2011-2012 годов.

Очередное заседание РПГ-НОН планируется провести в апреле 2011 года, сообщили в Секретариате ГУАМ.