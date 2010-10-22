ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Как «Киевстар» доказал свое превосходство перед Beeline», в котором пишет - компания Vimpelcom Ltd, которая в Украине объединяет операторов связи «Киевстар», «Украинские радиосистемы» и «Голдентелеком», будет работать под единым брендом – «Киевстар». Телекоммуникационный бренд Beeline будет полностью выведен с украинского рынка к концу 2011 года…

http://delo.ua/biznes/kompanii/vimpelcom-v-ukraine-rabotat-pod-brendom-kievstar-146609/

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Также «Дело» публикует материал «Какие страны являются крупнейшими должниками в мире», в котором пишет - с начала года публичный мировой госдолг увеличился уже на 11% и превысил $40 трлн. Половина этой суммы приходится всего на две страны – Японию и США…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/kakie-strany-javljajutsja-krupnejshimi-dolzhnikami-v-mire-146532/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Инвесторы поработают через окно», в котором пишет – Государственное агентство по инвестициям и развитию займется поддержкой инвестиционных проектов, курируя получение всех разрешительных документов, необходимых для их реализации. Впрочем, заработать на оказании услуг агентство не сможет, а инвесторы воспользуются "единым окном" только с 2012 года…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1526517

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Коллекторы займутся лизингом», в котором пишет – лизинговые компании вслед за банками начали продажу долгов своих клиентов – группа компаний CredЕx купила портфель задолженности на 40 млн. грн. с целью вернуть средства должников за два года. Участники рынка отмечают высокие риски таких сделок из-за отсутствия универсальных методов оценки долгов и высокого уровня обесценивания объектов лизинга…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1526527

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«Коммерсант-Украина» в материале «Украина не одобряет климатические изменения» пишет – Украина определила предварительную позицию, которую представит в ходе посткиотских переговоров в Канкуне в конце года. В Нацагентстве экологических инвестиций сообщили, что страна не примет новых обязательств по сокращению эмиссии парниковых газов и обещает уменьшить выбросы к 2020 году лишь на 20% от уровня 1990 года. Если не будет подписан новый документ, украинская сторона предложит продлить действие Киотского протокола на пять лет. Эксперты считают, что Украина могла бы принять более жесткие ограничения, но признают, что к ним пока не готова экономика…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1526529

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Издание «Экономические известия» в публикации «Провал рекапитализации» пишет - Контрольно-ревизионное управление выявило в рекапитализированных банках растраты на сумму около 10 млрд. грн. Эксперты считают, что ситуация в национализированных банках достаточно сложная, поэтому государству надо как можно быстрее передать их частным инвесторам…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/proval-rekapitalizacii

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Также издание «Экономические известия» в публикации «ЕС взялся за наш газ» пишет – перспективы усиления трехстороннего газового сотрудничества Украины, России и ЕС приобретают все более реальные очертания. На их фоне планы «Газпрома» поглотить «Нафтогаз» становятся менее реальными…

http://eizvestia.com/markets/full/es-vzyalsya-za-nash-gaz

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«Газета по-киевски» в публикации «В 300 метрах от Рады строят вертолетную площадку. Для президента?» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://mycityua.com/articles/city/2010/10/22/025418.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Метро: полвека без пробок» пишет – ровно 50 лет назад, 22 октября 1960 года, по туннелям Киевского метрополитена пошел первый пробный поезд. А 6 ноября подземка приняла первых пассажиров…

http://mycityua.com/articles/history/2010/10/22/020250.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Из кранов киевлян потечет зеленая вода» подает полный список улиц, где это может произойти…

http://www.segodnya.ua/news/14186644.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Раде снова не хватило денег. Кабмин не обидел своих…» пишет – Кабмин проникся финансовыми затруднениями Верховной Рады и увеличил на 4 млн. грн. расходы на ее обслуживание. Правда, в этот раз обошлось перераспределением средств. Интересен тот факт, что дополнительные деньги нашлись за счет сокращения расходов на законотворческую деятельность…

https://economics.unian.net/rus/detail/63918

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Пикет малого бизнеса у Рады - «политическая педофилия» или народный инфантилизм?..» пишет – возле стен Верховной Рады состоялась акция протеста представителей малого бизнеса против принятия Налогового кодекса и повышения пенсионного возраста. Пикет настолько беспомощный, что задаешься вопросом - или организаторы слишком слабы, или малый бизнес не готов бороться за свои права?.. (Фоторепортаж)

https://economics.unian.net/rus/detail/63842

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «По методу ФСО» пишет – российские чиновники готовы утвердить порядок оценки, необходимый для введения с 2013 г. единого налога на недвижимость…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248200/po_metodu_fso

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Издание «Известия» в публикации «ИНН потерял индивидуальность» пишет – информация о долгах любого гражданина России по ошибке стала доступна в Сети…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3147568/

(УНИАН)