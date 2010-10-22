Клюев в Москве для согласования документов, которые рассмотрят в ходе визита Путина

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ находится в Москве для согласования повестки дня заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, планируется, что он проведет переговоры с первым заместителем главы правительства Российской Федерации Игорем ШУВАЛОВЫМ.

«А.КЛЮЕВ находится в Москве для согласования документов, которые будут рассмотрены в ходе визита премьер-министра России Владимира ПУТИНА в Киев», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 20 октября А.КЛЮЕВ сообщил, что в ходе заседания украинско-российского Комитета по экономическому сотрудничеству 27 октября в Киеве планируется подписание 11 двухсторонних документов.

27 октября В.ПУТИН посетит Киев для участия в заседании этого Комитета.