Турчинов убежден, что задержание Данилишина - банальное политическое преследование

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина», бывший первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ убежден, что задержание экс-министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА является банальным политическим преследованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Нельзя это назвать иначе как банальным политическим преследованием. К сожалению, у нас нет сейчас связи с Б.ДАНИЛИШИНЫМ. Мы не имеем представления о деталях, которые там с ним происходят. Я все-таки надеюсь, что мы сможем установить связь, выяснить ситуацию и оказать правовую помощь», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, обвинение Б.ДАНИЛИШИНА в подписании решений о проведении тендеров с участием одного участника «никак не тянет на какое-либо уголовное преступление». «Б.ДАНИЛИШИН – очень порядочный и опытный человек и никогда не подписал бы документы, не имея на это юридических оснований», - подчеркнул он.

«Я надеюсь, что демократические страны не будут сотрудничать с украинским режимом в вопросах политических репрессий», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 октября заместитель генерального прокурора Виктор ЗАНФИРОВ заявил, что экс-министр экономики Украины Б.ДАНИЛИШИН был задержан 18 октября в Чехии во время обращения за помощью в лечебное учреждение.

В тоже время адвокат бывшего министра экономики Степан УКРАИНЕЦ заявил, что Б.ДАНИЛИШИН сам решил встретиться с украинскими следователями и добровольно пришел на эту встречу в Посольство Украины в Чехии в сопровождении адвокатов. Адвокат подчеркнул, что задержание Б.ДАНИЛИШИНА состоялось прямо на территории посольства.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”.

Генеральная прокуратура Украины начала процедуру экстрадиции Б.ДАНИЛИШИНА.