Кабмин не обязан приходить в ВР в полном составе на Час вопросов - Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что Кабинет министров не обязан приходить в полном составе на Час вопросов к правительству в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя то, что первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН настаивает на присутствии в ВР всего состава Кабмина.

«Он что-то путает. В пятницу мы приглашаем тех представителей, которых приглашаем», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что в Регламенте ВР нет нормы, которая бы предусматривала приглашение всего состава правительства.

«Если мы будем работать таким образом, то парализуем работу правительства», - сказал лидер фракции Партии регионов.