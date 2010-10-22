Кабмин не обязан приходить в ВР в полном составе на Час вопросов - Ефремов
12:54, 22 октября 2010Разное
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Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что Кабинет министров не обязан приходить в полном составе на Час вопросов к правительству в Верховной Раде.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя то, что первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН настаивает на присутствии в ВР всего состава Кабмина.
«Он что-то путает. В пятницу мы приглашаем тех представителей, которых приглашаем», - сказал А.ЕФРЕМОВ.
Он отметил, что в Регламенте ВР нет нормы, которая бы предусматривала приглашение всего состава правительства.
«Если мы будем работать таким образом, то парализуем работу правительства», - сказал лидер фракции Партии регионов.
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