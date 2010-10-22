В Кировограде прогремели взрывы возле зданий прокуратуры, милиции и суда

В Кировограде сегодня ночью произошли взрывы возле зданий прокуратуры, милиции и суда.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, взрыв на лестнице помещения Кировоградской областной прокуратуры прогремел около трех часов ночи.

С места происшествия изъяты фрагменты артиллерийского снаряда, осколочные части часов, пальчиковая батарея.

Здание областной прокуратуры не повреждено, пострадавших от взрыва нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В это же время в Кировограде прогремели еще два взрыва: возле здания Кировского отдела милиции Кировоградского горотдела УМВД в области и возле Кировского районного суда.

Никто из граждан не пострадал, здание суда не повреждено, в отделе милиции разбиты стекла в двух окнах.

По фактам срабатывания взрывных устройств продолжается проверка.