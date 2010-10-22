Главное на 22 октября (день)

Основные события первой половины дня



Финансы



Генеральная прокуратура Украины готова рассмотреть материалы международного аудита деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО, если ей их предоставят, и принять после этого соответствующее процессуальное решение – возбуждать или не возбуждать уголовное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве после завершения расширенной коллегии относительно соблюдения законодательства в сфере выплаты зарплат и наполнения Пенсионного фонда сообщил генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, на сегодняшний день Генпрокуратура не имеет в своем распоряжении материалов аудита.

«Но я поручил своему международно-правовому управлению, организационно-правовому управлению изложить свою позицию по этому вопросу, и поэтому мы пришли к выводу, что если эти материалы аудита будут направлены в Генпрокуратур для рассмотрения и проведения доследственных проверок, то мы обязательно примем решение в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса, то есть или будет возбуждено уголовное дело, а если не будет оснований по результатам доследственной проверки, то вынесем постановление об отказе в возбуждении уголовного дела».

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Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) предлагает ввести административную ответственность для наемных работников за несообщение контролирующим органам о получении зарплаты «в конвертах».



Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение сегодня на расширенной коллегии Генпрокуратуры по соблюдению законодательства в выплате заработной платы и наполнению Пенсионного фонда высказал первый заместитель председателя ГГАУ Виктор ШЕЙБУТ.

«Необходимо ввести адекватную, солидарную, административную, финансовую и уголовную ответственность работодателя за нарушение действующего законодательства при трудоустройстве работников и выполнении работ такими работниками, а также работника - за неинформирование об этом государственных органов», - сказал он, в то же время отметив в комментарии журналистам, что к наемному работнику должна применяться административная ответственность.

По его мнению, сейчас налоговые органы проводят разъяснительную работу, что получение работником заработной платы не “в конвертах” будет выгодно в первую очередь ему, в частности, при начислении в будущем пенсии.

Также В.ШЕЙБУТ высказал мнение, что в государстве необходимо внедрить постепенный переход к выплате заработной платы и других доходов в безналичной форме.

По убеждению В.ШЕЙБУТА, это позволит повысить контроль за операциями субъектов предпринимательской деятельности при проведении расчетов для предотвращения теневого обращения наличных средств.

В то же время в ГНАУ предлагают отменить ограничение на проверки юридических и физических лиц, которые нарушают действующее законодательство, отменить ограничение на осмотр производственных помещений и другой производственной недвижимости.

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В Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ подвели итоги и определили дальнейшие действия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, накануне в Киеве под председательством азербайджанской стороны состоялось 7-е заседание Рабочей подгруппы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (РПГ-НОН).

Участники мероприятия заслушали отчет о проведенной в 2010 году работе, обменялись информацией о развитии национального законодательства, оперативной ситуации и мероприятиях государств-членов ГУАМ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, рассмотрели вопросы регионального сотрудничества государств ГУАМ в этой сфере, в том числе развития его договорно-правовой базы.

Как подчеркнули в Секретариате ГУАМ, участники заседания высказались за необходимость дальнейшей интенсификации сотрудничества, подтвердили важность регулярного обмена информацией в этой сфере.

В рамках заседания также были подведены текущие итоги проведения в период с 15 сентября по 15 ноября совместной операции правоохранительных органов государств-членов ГУАМ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков «Наркостоп-2010», а также достигнуты договоренности о проведении в течение года совместных мероприятий правоохранительных органов государств-членов ГУАМ, согласованных на двухстороннем уровне.

Участники заседания уточнили структуру тематического раздела «Информационного бюллетеня ГУАМ» по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, обсудили перспективы сотрудничества ГУАМ с другими заинтересованными государствами и международными организациями, в том числе с США, Турцией, Центральноазиатским региональным информационным и координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, Региональным центром по борьбе с трансграничной преступностью SECI (Юго-Восточноевропейской инициативы по сотрудничеству), Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Кроме того, на заседании были согласованы предложения относительно дальнейших практических мероприятий Рабочей подгруппы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на 2011 год, а также кандидатура Азербайджана в качестве страны-координатора на период 2011-2012 годов.

Очередное заседание РПГ-НОН планируется провести в апреле 2011 года, сообщили в Секретариате ГУАМ.

ТЭК

Цены на сырую нефть снизились в четверг на фоне возобновившихся опасений по поводу темпов роста мировой экономики и восстановления доллара в конце дня, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Цены на акции снижались в середине второй половины сессии, а доллар демонстрировал рост. В этой ситуации, как отмечают трейдеры, нефтяные фьючерсы оказались в шаге от 80 долларов за баррель – ключевого уровня, прорыв которого может спровоцировать более глубокое падение.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2,4%, или на 1,98 доллара за баррель, до 80,56 доллара за баррель. В конце сессии был достигнут минимум 80,09 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent на ICE подешевели на 2,1%, или на 1,77 доллара за баррель, до 81,83 доллара за баррель.

В последние дни волатильные цены на нефть двигаются в 5-процентном диапазоне, пока трейдеры пытаются оценить перспективы спроса на нефть в США и Китае и влияние налогово-бюджетной политики этих стран.

Многие трейдеры надеялись, что Федеральная резервная система США будет удерживать процентные ставки около нуля, чтобы доллар оставался слабым, и тем самым спровоцирует уверенный рост цен на нефть, которые по всему миру деноминируются в американской валюте. Но вместо этого цены оказались под мощным давлением и впервые за этот месяц упали ниже 80 долларов за баррель в ответ на повышение процентных ставок Китаем, о котором было объявлено во вторник. Аналитики отмечают, что решение Китая может замедлить локомотив роста мирового спроса на нефть.

В четверг утром новости из Китая снова нанесли удар по рынку нефти. Рост валового внутреннего продукта Китая замедлился в 3-м квартале до 9,6% с 10,3% во 2-м квартале. И тем не менее, как сообщила государственная радиостанция, китайское правительство прогнозирует рост ВВП в 2011 году более чем на 10%. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, ВВП Китая в 2011 году вырастет на 9,6% после роста на 10,5% в этом году.

Согласно МЭА, на долю Китая, который является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире после США, придется порядка 40% от ожидаемого в этом году увеличения мирового спроса на нефть на 2,1 млн баррелей в день и порядка одной третьи от увеличения спроса на 1,2 млн баррелей в день в следующем году.

Между тем экономические данные и данные по спросу на нефть из США тоже заставляют трейдеров беспокоиться по поводу перспектив восстановления.

Как сообщило в четверг Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю 10-16 октября снизилось на 23 000 до 452 000, при этом экономисты прогнозировали, что число заявок составит 455 000. Однако на предыдущей неделе, согласно пересмотренным в сторону повышения данным, число заявок увеличилось на 13 000, а это фактически нивелирует последнее уменьшение.

Данные по рынку нефти также содержали противоречивые сигналы. Запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, снизились на неделе 9-15 октября более значительно, чем ожидалось, при этом спрос на дистилляты достиг самого высокого уровня с мая. Однако общий спрос на нефть в США продемонстрировал второй самый низкий результат с декабря.

Котировки ноябрьских фьючерсов на топочный мазут снизились по итогам торгов на 4,03 цента, или на 1,8%, до 2,2145 доллара за галлон, а ноябрьские фьючерсы на бензин RBOB подешевели на 4,16 цента, или на 2%, до 2,0410 доллара за галлон, самого низкого уровня с 29 сентября.

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Кабинет министров Украины своим постановлением увеличил уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 7,4 млрд. грн. путем выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства.

Соответствующее постановление Кабмина (№950 от 12 октября 2010 года) опубликовано сегодня в газете «Урядовый курьер».

Согласно документу, Министерству финансов необходимо осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 7,4 млрд. грн. со сроком обращения 9-12 лет и процентной ставкой дохода не выше 9,5% годовых и внести их от имени государства в оплату за дополнительные акции НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Верховная Рада приняла поправки в госбюджет-2010, предусматривающие увеличение уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» в этом году на размер его планового дефицита 7,4 млрд. грн. путем выкупа акций дополнительной эмиссии за счет выпуска ОВГЗ.

В 2009 году Кабинет министров Украины принял постановление об увеличении уставного капитала «Нафтогаза Украины» на 18,6 млрд. грн. - до 24,165 млрд. грн. с оплатой акций дополнительной эмиссии гособлигациями. НАК впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

В декабре 2009 года правительство приняло еще одно постановление о докапитализации НАК за счет ОВГЗ на 12 млрд. грн., однако оно не было исполнено.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Председатель и исполнительный директор компании "АрселорМиттал" Лакшми МИТТАЛ в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ 21 октября обсудил возможности новых инвестиционных проектов в Украине.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

По информации пресс-службы, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с деятельностью крупнейшего иностранного инвестора в Украине, в частности, возможности новых инвестиционных проектов и дальнейшего развития предприятия компании в Кривом Роге.

«Встреча прошла в позитивном ключе и продолжалась около 3 часов. Мы полагаем, что состоявшаяся встреча не только поспособствует дальнейшей деятельности "АрселорМиттал" в Украине, но и будет иметь положительное влияние на инвестиционный климат страны в целом», - отмечают в компании.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы главы государства, В.ЯНУКОВИЧ обсудил с Л.МИТТАЛОМ урегулирование ситуации, связанной с выполнением инвестиционных обязательств компании "АрселорМиттал" на «АрселорМиттал Кривой Рог».

Напомним, в июле 2010 года Генеральная прокуратура Украины подала иск к Фонду госимущества Украины (ФГИУ) и компании "АрселорМиттал Дуйсбург Гмбх" об отмене Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи от 14 мая 2009 года.

12 октября Хозяйственный суд Киева прекратил рассмотрение дела по иску Генеральной прокуратуры к ФГИУ и компании “АрселорМиттал” о признании незаконным Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи “Криворожстали”. Свое решение судья принял на основании отказа Генпрокуратуры от соответствующего иска к ФГИУ и “АрселорМиттал”.

13 октября Генпрокуратура сообщила, что отозвала свой иск к компании "АрселорМиттал Дуйсбург ГМБХ" (АМД) для проверки выполнения на меткомбинате «АрселорМиттал Кривой Рог» инвестиционных обязательств в социальной сфере.

8 октября во время официального визита во Францию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что вопрос о пересмотре договора с компанией "АрселорМиттал" не будет подниматься.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GMBH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более чем 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о намерении властей построить в Кировоградской области завод по переработке урана.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время церемонии открытия радиологического корпуса Кировоградского областного онкодиспансера.

Говоря о перспективных сферах развития территории Кировоградской области, Президент назвал атомную энергетику и в контексте этого сообщил о намерении построить завод по переработке урана на ее территории.

Он также отметил важность дальнейшего развития Кировоградского научно-производственного предприятия «Радий», которое должно играть существенную роль в атомной энергетике Украины. В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что сегодня около 55% электроэнергии производится именно благодаря атомным мощностям страны. Глава государства сказал, что достройка еще нескольких атомных блоков позволит увеличить этот показатель до 60%.

Президент отдельно отметил важность параллельного развития альтернативных источников энергии в Украине. «Модернизация государства – это главная цель, которая сегодня лежит в основе тех программ, которые мы заложили», – сказал В.ЯНУКОВИЧ. Президент подчеркнул, что речь идет о строительстве сильной страны, а не о распределении власти, как это было в предыдущие годы. Сегодня, отметил Глава государства, власть в Украине впервые работает как единый механизм – команда, которая начала системные реформы.

«Нам нужно идти по всем направлениям развития нашей страны – все, что мы делаем, должно отвечать мировым стандартам», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Также Президент, говоря о потенциале Кировоградской области, особо отметил перспективность развития аграрной отрасли. По словам В.ЯНУКОВИЧА, речь идет об увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также об эффективном использовании уникальных ресурсов чернозема в регионе.

Транспорт



Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня утром открыл международный терминал аэропорта «Кировоград».

Как передает корреспондент УНИАН, Президента в аэропорту встречали председатель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН, председатель облсовета Николай СУХОМЛИН, а также руководители структурных подразделений ОГА и руководство международной авиакомпании «Урга».

По словам С.ЛАРИНА, терминал сегодня полностью готов принимать пассажиров. «Сейчас продолжается процесс достройки второй взлетно-посадочной полосы, длина которой составит 2100 метров и которая сможет принимать самолеты класса Ан-70, Ан-148, Ан-158 и класса «Боинг», - сказал он.

Губернатор отметил важность сегодняшнего события, поскольку аэропорт в Кировограде не работал с 1993 года.

Он сообщил, что в планах областной государственной администрации приобрести в лизинг два пассажирских самолета для работы аэропорта.

Как сообщила УНИАН заместитель генерального директора компании «Урга» Галина КУЗЬМЕНКО, компания инвестировала в реконструкцию аэропорта и строительство международного терминала 7,8 млн. грн.

По словам Г.КУЗЬМЕНКО, в ближайшем будущем планируется открытие рейсов Кировоград-Киев, Кировоград-Львов, а также в летний сезон – в направлении Крыма.

Агро



Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской федерации (Россельхознадзор) временно запретила «Мироновской птицефабрике» (входящей в «Мироновский хлебопродукт», ТМ «Наша Ряба») с 4 ноября поставку мяса птицы в Российскую Федерацию.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте ведомства.

«В связи с выявлением при мониторинговых исследованиях запрещенных и вредных веществ в животноводческой продукции, поступившей в Российскую Федерацию из Бразилии, Германии, Словакии, США, Уругвая и Украины, Россельхознадзор с 4 ноября 2010 года вводит временные ограничения на поставку в Российскую Федерацию продукции с некоторых предприятий этих стран», - говорится в сообщении.

В прилагаемом списке таких предприятий числится украинское ЗАО «Мироновская птицефабрика» – запрет введен на поставку мяса птицы, производимого этим предприятием.

По информации Россельхознадзора, в случае поступления в Российскую Федерацию продукции этих предприятий, отгрузка которой началась до 4 ноября 2010 года, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим проведением обязательного лабораторного контроля. Корабельные партии продукции этих предприятий, загрузка которых началась до 4 ноября 2010 года, будут допущены к ввозу в Российскую Федерацию с последующим обязательным проведением лабораторного контроля.

Справка УНИАН. "Мироновский хлебопродукт" – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, основанная в 1998 году. Основной деятельностью группы является разведение птицы, производство и продажа продуктов из мяса курицы (ТМ «Наша Ряба»).

Также компания занимается растениеводством, производством говядины, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов.

Акции компании котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

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Акционерное национальное общество Китая по импорту и экспорту техники и оборудования (CMEC) рассматривает возможность строительства в Украине 20 элеваторов мощностью по 50 тыс. тонн каждый.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Украгролизинг», НАК «Украгролизинг» и CMEC в начале сентября подписали соглашение о намерениях в рамках официального визита украинской делегации к КНР.

Сообщается также, что в официальном документе, в частности, говорится о том, что в рамках общего Проекта китайская сторона намерена построить под ключ 20 полнокомплектных зернохранилищ и обеспечить соответствующее вспомогательное оборудование для доработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

«Каждое из таких зернохранилищ рассчитано на 50 тыс. т. долгосрочного хранения. Они должны одновременно хранить не меньше 4-х видов сельхозпродукции», - говорится в сообщении.

Меморандумом предусмотрено, что финансовое соглашение украинская и китайская стороны по данному проекту подпишут до декабря текущего года.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

В 2009 году «Украгролизинг» передал аграриям в финансовый лизинг 851 единицу сельскохозяйственной техники на сумму 185 млн грн.

Строительство



В Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма инициируют решение о введении моратория на строительство вокруг Андреевской и Кирилловской церквей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата Киевсовета, председателя Постоянной комиссии по культуре Александра БРИГИНЦА (БЮТ).

По информации А.БРИГИНЦА, на заседании комиссии депутаты рассматривали проект решения Киевсовета «О введении моратория на осуществление нового строительства в пределах Охранной зоны ансамбля сооружений Софийского собора и Киево-Печерской лавры». Но, как объяснил депутат, под защиту этого моратория попадает и Андреевская церковь, но не в полной мере.

„А именно полной защиты этой и Кирилловской церквей требует общественность и ЮНЕСКО, которое вскоре должно рассмотреть возможность взятия этих жемчужин под свое крыло”, - отметил председатель комиссии.

По его словам, для полной безопасности Андреевской церкви необходимо в срочном порядке разработать проект, который очертил бы территорию, входящую в охранную зону этой достопримечательности.

“К сожалению, пока есть юридическая возможность вести застройку ниже Андреевской церкви, что может усилить оползневые процессы, которые разрушают уникальный храм. Дело в том, что в одну охранную зону входят и София Киевская, и Андреевская церковь. Однако существует одно «но». Охранная зона защищает украинскую барочную святыню только с 2-х сторон, а с других двух – защиты нет и потому место вблизи церкви не защищено от посягательств застройщиков. Именно эту территорию мы предлагаем внести в охранную зону", – объяснил А.БРИГИНЕЦ.

На одном из ближайших заседаний Киевсовета, не дожидаясь создания охранной зоны вокруг Андреевской и Кирилловской церквей, комиссия по вопросам культуры и туризма планирует внести в повестку дня вопрос «О введении моратория на осуществление нового строительства в пределах охранной зоны ансамбля сооружений Софийского собора и Киево-Печерской лавры». По мнению А.БРИГИНЦА, уже через несколько месяцев действие этого моратория должно быть расширено и включать в себя также охранные зоны еще двух уникальных памятников культуры.

Депутат напомнил, что под охраной ЮНЕСКО находятся три объекта столицы: Софийский собор, Золотые ворота и Киево-Печерская лавра. Еще два – Андреевская и Кирилловская церкви - в очереди на включение.

Соцполитика

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК 21 октября подписал приказ №987, которым отменен предыдущий о платных услугах в вузах, и поручил в недельный срок подготовить новый документ во исполнение решения Кабинета Министров от 12 октября.

Текст соответствующего приказа "О постановлении Кабинета Министров Украины от 12 октября 2010 г. №939 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 27 августа 2010 г. №796» размещен на официальном веб-портале Минобразования.

Таким образом, приказ Министерства образования и науки от 14 октября в 2010 г. №949 «Некоторые вопросы выполнения положений постановления Кабинета Министров от 27 августа 2010 г. №796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, которые принадлежат к государственной и коммунальной форме собственности», признаны утратившими действие.

Вместо этого во исполнение постановления Кабмина №939 от 12 октября Д.ТАБАЧНИК поручил Департаменту экономики и финансирования в недельный срок разработать и внести на утверждение проект нового приказа Министерства образования и науки.

Контроль над выполнением решения возложен на заместителя министра Петра КУЛИКОВА.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Кабинет Министров Украины принял решение изменить постановление о перечне платных услуг для студентов, изъяв ряд соответствующих положений.

По словам председателя Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимира СЕМИНОЖЕНКО, отменены, в частности, такие платные услуги, как пересдача экзаменов, пользование интернетом, а также финансирование лабораторных работ.

Справка УНИАН. Кабинет Министров 27 августа принял постановление №796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, которые принадлежат к государственной и коммунальной форме собственности».

В соответствии с документом, правительство, среди прочего, разрешило государственным и коммунальным высшим учебным заведениям брать со студентов деньги за пропуски занятий и проведение пробного внешнего независимого оценивания.

Также Кабмин разрешил брать деньги со студентов, которые планируют перевестись из одного высшего учебного заведения в другое.

Кроме того, было решено, что ВУЗ имеет право брать деньги со студентов за форму, если уставом учебного заведения предусмотрено ношение форменной одежды; при предоставлении в пользование документов из читальных залов сверх установленных учебными заведениями сроки; за доступ к Интернету сверх установленных учебным заведением сроков и тому подобное.

11 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался категорически против введения новых платных услуг для студентов и требовал от Н.АЗАРОВА пересмотреть соответствующее правительственное постановление.

Во многих городах студенты провели акции протеста против введения платных услуг в вузах.

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Украина и Россия расширяют сеть пограничных пунктов пропуска.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 20-21 октября в МИД Украины состоялись межведомственные консультации по вопросам функционирования пунктов пропуска на украинско-российской государственной границе.

Двусторонние консультации стали продолжением договоренностей, достигнутых президентами Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ относительно последующего развития пограничного сотрудничества, которые были озвучены главами обоих государств во время встречи в Глухове 17 сентября и Геленджике 4 октября, отметили в МИД.

Стороны согласовали рекомендации относительно развития пограничных пунктов пропуска, синхронизации их работы и увеличения пропускной способности. Во время консультаций рассмотрен ряд мероприятий, направленных на упрощение процедуры пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Украины и РФ, а также согласована целесообразность подписания межправительственного Соглашения о взаимодействии и обмене информацией в сфере обустройства пунктов пропуска. Важной составляющей переговоров, с учетом многочисленных обращений граждан обоих государств, был вопрос проведения совместного мониторинга ключевых пунктов пропуска на российско-украинской государственной границе, подчеркнули в МИД.

По итогам консультаций подписан двусторонний протокол и достигнута договоренность провести следующую встречу в ноябре в Москве.

Чрезвычайные ситуации



На севере Гаити в результате вспыхнувшей в последние дни эпидемии холеры погибли 135 человек, еще полторы тысячи инфицированы вирусом.

Как сообщает радио «Свобода», по данным агентства France Presse, больницы в районах, которые затронула эпидемия, переполнены.

В столице Гаити Порт-о-Пренсе пока нет зарегистрированных случаев заболевания, однако власти опасаются, что инфекция распространится на палаточные лагеря в городе. Многие гаитяне вынуждены проживать в них в тяжелых условиях после сильного землетрясения в январе этого года. Тогда погибли около 230 тысяч человек, еще почти полтора миллиона остались без крова.

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В Кировограде сегодня ночью произошли взрывы возле зданий прокуратуры, милиции и суда.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, взрыв на лестнице помещения Кировоградской областной прокуратуры прогремел около трех часов ночи.

С места происшествия изъяты фрагменты артиллерийского снаряда, осколочные части часов, пальчиковая батарея.

Здание областной прокуратуры не повреждено, пострадавших от взрыва нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В это же время в Кировограде прогремели еще два взрыва: возле здания Кировского отдела милиции Кировоградского горотдела УМВД в области и возле Кировского районного суда.

Никто из граждан не пострадал, здание суда не повреждено, в отделе милиции разбиты стекла в двух окнах.

По фактам срабатывания взрывных устройств продолжается проверка.

Погода



Завтра, 23 октября, погода на территории Украины существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, слабый туман.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье морей 4-9° тепла; днем 8-13°, в Крыму до 16° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Температура ночью по области от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в Киеве - ночью 0-2° тепла, днем 10-12°.

(УНИАН)

