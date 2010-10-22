Главное за 22 октября (вечер)

Новости дня

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Среди основных новостей второй половины дня стали заявление Нафтогаза об убытках от реализации газа ТКЭ и промпредприятиям, сообщение МинАП об урожае в 39 млн. тонн зерна, намерение автрийцев построить в Прикарпатье деревообрабатывающий завод...

Финансы

УСПП попросит Президента ветировать Налоговый кодекс. Бизнесу нужна поддержка

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП), другие общественные объединения деловых кругов намерены обратиться к Президенту Украины с просьбой наложить вето на проект Налогового кодекса в случае, если он будет принят парламентом без учета ряда поправок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УСПП, переданном агентству УНИАН.

«Если проект Налогового кодекса в процессе подготовки его ко второму чтению в парламенте не будет усовершенствован в контексте сбалансирования фискальной и стимулирующей функций, не будет содержать благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, не будет стимулировать деловую активность и инвестиционный климат в стране, УСПП, другие общественные объединения деловых кругов обратятся к Президенту страны с просьбой ветировать кодекс», – говорится в сообщении пресс-службы УСПП.

В УСПП обеспокоены значительным сокращением видов деятельности, которым предоставляется право работать по упрощенной системе налогообложения, а именно – предоставление права платить единый налог только физлицам, тогда как юрлица лишаются такого права; уменьшение предельного размера выручки до 300 тыс. грн.; неопределенность нормы о переходном этапе для субъектов малого бизнеса (как юр-, так и физлиц) с упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности на общую.

Активы кредитных союзов Украины в январе-июне сократились на 29,3%

Активы кредитных союзов Украины в январе-июне 2010 года сократились на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,984 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции по случаю Международного дня Кредитных союзов.

За отмеченный период объем кредитов, предоставленных членам КС, сократился на 29,8% по сравнению с январем-июнем 2009 года и составил 2,743 млрд. грн., а объем взносов членов КС на депозитные счета сократился на 43,8% – до 1,662 млрд. грн.

В первом полугодии 2010 года количество КС в Украине сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 700, количество членов КС – на 30,6%, до 1,521 млн. человек, в частности, количество вкладчиков сократилось на 39,7% – до 70,6 тыс. человек, а количество должников – на 20,5%, до 336,7 тыс. человек.

ТЭК

«Нафтогаз» прогнозирует убытки от реализации газа ТКЭ и промпредприятиям

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует прямые убытки от реализации газа предприятиям тепловой коммунальной энергетики, а также промышленным предприятиям по итогам 2010 года на уровне 17 млрд. грн. из-за несоответствия фактических цен реализации газа экономически обоснованным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая на коллегии Министерства топлива и энергетики Украины в пятницу, сообщил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН.

Он напомнил, что до августа текущего года природный газ реализовывался предприятиям ТКЭ по цене, зафиксированной на уровне декабря 2008 года – 872,78 грн. за тысячу кубометров. При этом госхолдинг закупал импортный природный газ в первом полугодии по цене 264 долл. за тысячу кубометров, реализуя его в дальнейшем теплокоммунэнерго по цене 74,9 долл. за тысячу кубометров.

В.ЧУПРУН отметил, что принятое Национальной комиссией регулирования электроэнергетики решение о повышении предельных цен реализации газа ТКЭ с 1 августа на 50% хотя и являлось значительным, однако, даже учитывая его, сегодня газ реализуется ТКЭ по льготным ценам. В частности, установленная на уровне 1309,2 грн. за тысячу кубометров предельная цена реализации газа ТКЭ в настоящее время составляет лишь 44,3% ее экономически обоснованного уровня.

Транспорт

Украинцы летают все больше. Пассажиропотоки выросли на 11,7%

Объемы пассажиропотоков через украинские аэропорты за январь-сентябрь 2010 года выросли на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 7 млн. 896,9 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, почтовые и грузовые потоки за отчетный период выросли на 3,5% – до 29,3 тыс. тонн.

За девять 2010 года в целом украинскими авиакомпаниями перевезено 4 млн. 695,6 тыс. человек, что на 15,6% больше аналогичного показателя прошлого года. Более чем на 20% выросло количество пассажиров на международных линиях – до 3 млн. 962,1 тыс. человек, из них регулярными рейсами перевезено 2 млн. 259,6 тыс. человек (на 21,5% больше).

Также за прошедшие три квартала текущего года положительную динамику продолжают демонстрировать объемы перевозок почты: с января по сентябрь этого года перевезено 1,6 тыс. тонн, что 23,1% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Промышленность

Австрийцы построят на Прикарпатье деревообрабатывающий завод

Сегодня состоялось подписание Соглашения между Ивано-Франковской областной государственной администрацией и компанией «HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER» (Австрия) об инвестициях в строительство в Коломые (Ивано-Франковская обл.) деревообрабатывающего завода.

Соглашение подписали глава облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК и представитель инвестиционной компании Василий СИВУЛЯ.

«Процесс переговоров по проекту начался еще в 2006 году, - отметил глава облгосадминистрации. – И теперь мы будем иметь в Коломые новый современный завод по переработки древесины, начиная от 8 см в диаметре. Это полностью безотходное производство. Отходы будут использоваться для работы электростанции, которая будет действовать при заводе».

По словам М.ВЫШИВАНЮКА, земли, на которых будет строиться новое предприятие, непродуктивны. До этих пор там находилась военная нефтебаза. Перед началом строительства компания-инвестор проведет дезактивацию земельного участка.

«Для городской власти и общественности Коломыи строительство деревообрабатывающего комбината – большой успех, - подчеркнул городской председатель Коломыи Юрий ОВЧАРЕНКО. – Ведь предусматривается создание 500 рабочих мест. Будут и поступления в бюджет».

Агро

Аграрии собрали 39 млн. тонн зерна

По оперативным данным, на 22 октября т.г. аграрии обмолотили 14,2 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (97% от плана) и намолотили 39,1 млн. тонн зерна.

Такие данные предоставили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что средняя урожайность составляет 27,6 ц/га.

По информации министерства, гречиха обмолочена с площади 196 тыс. га (99%), намолочено 160 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 8,2 ц/га. Просо обмолочено на площади 83 тыс. га (99%), намолочено 127 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 15,3 ц/га. Кукуруза на зерно убрана с площади 2,2 млн. га (83%), получено 9,7 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 43,6 ц/га. Рис собран с площади 26 тыс. га (88%), получено 143,6 тыс. тонн, средняя урожайность – 55,2 ц/га.

Кроме того, подсолнечник убран с площади 4,2 млн. га (94%), получено 6,7 млн. тонн семян, средняя урожайность – 16 ц/га.

Сахарная свекла убрана с площади 387 тыс. га (78%), накопано 11,4 млн. тонн корнеплодов, средняя урожайность – 295 ц/га.

Соя убрана с площади 877 тыс. га (83%), получено 1,4 млн. тонн семян, средняя урожайность – 15,6 ц/га.

В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится

Завтра, 23 октября, погода на территории Украины существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, слабый туман.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье морей 4-9° тепла; днем 8-13°, в Крыму до 16° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Температура ночью по области от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в Киеве - ночью 0-2° тепла, днем 10-12°.