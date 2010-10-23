Депутаты Киевсовета сажали деревья - последний осенний субботник

Более 200 деревьев и кустов высадили депутаты и работники секретариата Киевского городского совета сегодня на субботнике в столичном парке Вечной славы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, субботник состоялся по инициативе секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО. Субботник стал последним в осеннем месячнике по благоустройству территории города.

К участию в уборке и озеленении города приобщились несколько десятков депутатов и около 100 работников секретариата и членов их семей. За 2,5 часа из парка было вывезено несколько грузовиков опавших листьев.

«Рад, что депутатский корпус поддержал такую инициативу. На субботнике все депутаты работали в равных условиях, не делясь на большинство и оппозицию. Такая работа за пределами сессионного зала позволяет объединить людей и установить более дружеские человеческие отношения», - сказал О.ДОВГИЙ.

Секретарь Киевсовета отметил: «Сегодня мы отмечаем завершение месячника благоустройства в Киеве. На протяжении этого месяца коммунальными службами Киева было убрано 100 парков и 400 скверов и высажено более 70 тысяч деревьев и кустов. Следовательно, мне кажется, что этот месяц для озеленения города Киева мы провели успешно».

О.ДОВГИЙ заметил, что такие мероприятия с участием депутатского корпуса будут проходить и в дальнейшем. «Мы планируем провести, по меньшей мере, 10 субботников в каждом районе Киева. Думаю, что с каждым разом будет приобщаться все больше и больше депутатов, и мы будем брать больший участок работы. Уже начиная с весны, мы поработаем во всех районах столицы», - сказал он.