Главное на 23 октября

Основные события сегодняшнего дня



Транспорт



Сегодня в Киеве была запущена в эксплуатацию первая очередь Подольского мостового перехода через Днепр.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, открыто движение по Набережно-Крещатицкой эстакаде и Гаванскому мосту в оба направления.

На торжественной церемонии по случаю введения в эксплуатацию первой очереди объекта присутствовал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, который поблагодарил руководство и сотрудников публичного акционерного общества «Мостобуд» за строительство объекта с опережением графика.

«Хочу вас поздравить с очередным приятным событием в нашей с вами жизни – открытием этого сооружения… Я прежде всего хотел бы поблагодарить наших строителей, которые работали в три смены, очень напряженно и ответственно, понимая, что решение этой задачи облегчит жизнь наших киевлян», - отметил Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что в апреле поставил задачу мостостроителям ввести в эксплуатацию первую очередь мостового перехода в октябре, и эта задача успешно выполнена. «Вот октябрь - и она завершена. Мы с вами вместе показали, что можем сдерживать свое слово. И это далеко не последний объект в Киеве, который мы сдадим до конца года», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что вторую очередь Подольского мостового перехода – от улицы Набережно-Крещатицкой до проспекта Ватутина - планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2012 года, а полностью завершить объект - в 2013 году.

Также Н.АЗАРОВ вручил знаки отличия правительства лучшим сотрудникам ПАО «Мостобуд».

Справка УНИАН. Работы по строительству Подольского мостового перехода через Днепр начались в 1993 году, однако в 1994-м были приостановлены. Возобновление работ произошло в 2003 году.

Ожидается, что после окончания строительства длина мостового перехода от улицы Межигорской до бульвара Перова составит 7,04 км, проектная пропускная способность – 60 тысяч автомобилей в сутки.

Мостовой переход рассчитан на одновременное движение автотранспорта по 6-ти полосам и метро. Сметная стоимость объекта – 9,1 млрд. грн.

Движение по Гаванскому мосту в оба направления существенно облегчает транспортное сообщение жилых районов Оболонь, Выгуривщина, Троещина с центральной частью столицы.

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Руководство Публичного акционерного общества «Мостобуд» обещает завершить строительство новой транспортной развязки на Московской площади столицы к 15 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель наблюдательного совета «Мостобуда» Владимир ПРДИВУС после запуска в эксплуатацию первой очереди Подольского мостового перехода через Днепр.

«В ближайшее время в Киеве будет открыто сквозное движение на Московской площади, а к 15 декабря планируется полностью сдать в эксплуатацию эту транспортную развязку», - сказал он.

В.ПРОДИВУС подчеркнул, что сегодня власть уделяет большое внимание завершению строительства и реконструкции инфраструктурных проектов – обеспечивает необходимое финансирование и контролирует при этом сроки выполнения работ. В таких условиях компания готова проводить строительные работы даже с опережением графика.

«При сохранении стабильности финансирования «Мостобуд» готов в сроки и даже раньше сдавать в эксплуатацию все запланированные объекты», - подчеркнул В.ПРОДИВУС.

Он отметил, что самое сложное время для предприятий мостостроения прошло.

«Мы почувствовали, что время безответственных обещаний прошло. У нынешней власти слова не расходятся с делом. Самое трудное время для отечественного мостостроения было с конца прошлого года до мая текущего. 7-8 месяцев вообще не было реального финансирования. Я благодарен работникам компании, которые с пониманием отнеслись к трудностям кризиса, выдержали все и остались с нами», - отметил председатель набсовета «Мостобуда».

Он подчеркнул, что в конце апреля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ лично ознакомился с положением дел на всех инфраструктурных долгостроях. По всем объектам были приняты конкретные решения относительно введения их в эксплуатацию, установлены реальные и сжатые сроки пуска, высокие требования к качеству и обеспечено адекватное финансирование.

«Мы видели: руководство страны жестко контролирует расходование каждой бюджетной копейки и одновременно помогает строителям», - сказал В.ПРОДИВУС.

При этом он напомнил, что уже возобновлено строительство автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье и других инфраструктурных объектов.

В.ПРОДИВУС также подчеркнул, что возможности компании позволяют строить объекты в соответствии с международными стандартами. «Гарантия построенных «Мостобудом» объектов при соответствующей эксплуатации и обслуживании составляет 100 лет», - подчеркнул председатель набсовета ПАО «Мостобуд».

Как сообщал УНИАН, введение новой транспортной развязки на Московской площади увеличит пропускную способность транспортного узла в 1,5 раза - до 12 тысяч автомобилей в час и улучшит экологическое состояние в районе развязки. Кроме того, значительно улучшится транспортное сообщение как для жителей Голосеевского района Кинва и прилегающих районов, так и для транзитного транспорта.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Мостобуд» - строительная компания широкого профиля, лидер среди мостостроительных организаций в Украине и в странах СНГ.

За более чем 60 лет компанией построено большинство мостов в Украине, в том числе в Киеве – Мост метро, мост имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский и Южный мосты, мостовые сооружения на автобане Киев-Одесса и в других регионах страны.

Хорошо известна марка мостостроителей в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии, Прибалтике.

Сегодня «Мостобуд» является генподрядчиком на строительстве внеклассных мостовых сооружений – Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. Также «Мостобуд» строит жилье, портовые и другие сложные инфраструктурные сооружения.

Финансы



Украину посетят представители датских компаний, заинтересованных в реализации инфраструктурных проектов в рамках подготовки к Евро-2012, сотрудничестве в области сельского хозяйства и возобновляемой энергетики.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

Заместитель министра иностранных дел Украины Виктор МАЙКО во главе делегации деловых кругов Украины находится с рабочим визитом в Дании, в рамках которого принял участие в работе украинско-датского бизнес-форума.

В.МАЙКО ознакомил участников форума с текущим состоянием торгово-экономического сотрудничества, подчеркнул важность развития инвестиционного сотрудничества с Украиной и начала новых совместных проектов в сферах инфраструктурного строительства, логистики, текстильной и пищевой промышленности, использования возобновляемой энергетики и внедрения современных высокотехнологичных разработок.

Состоялись его встречи с Постоянным секретарем МИД Дании К.ГРУБЕ, Генеральным директором Торгово-промышленной палаты Дании Е.КЛАРСКОВЫМ.

Датская сторона была информирована о мерах, предпринимаемых украинским правительством в контексте улучшения инвестиционного климата в государстве, устранения барьеров в развитии внешней торговли и поддержки потенциальных иностранных инвесторов.

Стороны выразили готовность активизировать украинско-датское торгово-экономическое сотрудничество с учетом высказанных предложений и новых подходов в реализации инвестиционной политики в Украине.

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На Черноморском флоте России в соответствии с решениями министра обороны Российской Федерации и главнокомандующего ВМФ РФ наначалось поэтапное погашение задолженности отдельных предприятий по налогам и платежам в бюджет и государственные фонды Украины, а также по заработной плате работникам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник группы информационного обеспечения - пресс-секретарь командующего ЧФ РФ, капитан первого ранга Вячеслав ТРУХАЧЕВ.

По информации офицера, в результате предпринятых командованием флота мер коллектив "172-го отдельного конструкторско-технологического бюро ЧФ" получил заказ на выполнение работ и соответствующую авансовую оплату, что позволило начать погашение задолженности в Пенсионный фонд Украины и по заработной плате сотрудников.

В.ТРУХАЧЕВ добавил, что поступление средств от Министерства обороны России в качестве расчета по госконтрактам за выполненные работы позволило начать погашение задолженности по заработной плате за июнь и июль текущего года перед работниками "13-го судоремонтного завода Черноморского флота", с учетом выплаты налогов и взносов в фонды Украины.

Что касается "Строительного управления Черноморского флота", то в соответствии с указанием министра обороны России определен инвестор должника в части погашения задолженности по заработной плате, которым является ОАО "Главное управление обустройства войск МО РФ". Погашение задолженности перед работниками строительного управления планируется завершить до конца 2010 года после регистрации представительства "ГУОВ МО РФ" в Севастополе, сообщил В.ТРУХАЧЕВ.

В группе информационного обеспечения ЧФ России также сообщили, что платежи предприятий Черноморского флота в бюджет и государственные фонды Украины за 2009 год составили 408,1 млн. грн., что на 17% больше, чем в 2008 году, и на 65% больше, чем в 2007 году.

АПК

Россия продлила мораторий на экспорт зерна до 1 июля 2011 года.

Как сообщили УНИАН в правительстве России, об этом премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сказал вчера в Ростове-на-Дону на совещании по итогам проведения сезонно-полевых работ и развитию животноводства.

«Вчера мной подписано решение правительства о продлении моратория на экспорт зерна до 1 июля 2011 года», -сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что, несмотря на сложные условия, засуху, в России собрано порядка 60 млн. тонн зерна.

В.ПУТИН подчеркнул, что с учётом имеющихся переходящих запасов, резервов интервенционного фонда собранный урожай позволит полностью обеспечить потребности страны в зерне.

По его словам, последствия засухи не могли не сказаться на положении сельхозпредприятий. По итогам девяти месяцев текущего года в отрасли зафиксирован спад производства, отметил он. «Общий спад составит примерно 10%. В прошлом году, вы знаете, в условиях экономического и финансового мирового кризиса сельское хозяйство подставило плечо экономике страны. Промышленное производство опустилось, а вот сельское хозяйство сработало с небольшим, но всё-таки плюсом», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, правительство РФ ввело запрет на экспорт зерна с территории России с 15 августа по 31 декабря 2010 года. В частности, запрет установлен на вывоз пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной и пшенично-ржаной.

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Министерство аграрной политики допускает продление квот на экспорт зерна из Украины на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы будем обеспечивать продовольственную безопасность страны. Если статистика будет давать, что зерна не хватает, то мы, конечно, будем продлевать квоты», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2010 г. Кабинет министров Украины принял постановление № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.».

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 г.

Приватизация



Вице-премьер-министр, лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО считает, что часть портов, не являющихся стратегически важными для страны, необходимо приватизировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Севастополе.

По словам С.ТИГИПКО, «ключевая проблема нынешних наших портов в том, что государство тут присутствует, как двуликий Янус. С одной стороны, оно представлено, как регулятор… А с другой стороны - государство оказывает такие же услуги, как частный сектор, который приходит в порт. И тут, естественно, получается конфликт интересов». По его мнению, «государство должно находиться в порту, как регулятор: какие тарифы, сборы, конкуренция…».

Как сказал С.ТИГИПКО, «часть портов, не стратегически важных, я бы легко пускал на приватизацию. Те, которые стратегически важные, я считаю, должны остаться в собственности государства».

Он подчеркнул: «Очень я бы поддерживал частные порты, которые сегодня начинают возникать… Потому что у нас только изменится ситуация в сельском хозяйстве, у нас сразу же возникнут проблемы портового хозяйства. У нас не хватит элеваторов, портовых в первую очередь».

Экология



1050 тонн непригодных к применению пестицидов находятся на территории Крыма, и власти региона считают первым шагом на пути к экологически безопасному полуострову утилизацию ядохимикатов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

По данным инвентаризации 2006 года, в Крыму хранилось 1180 тонн непригодных к использованию химических средств защиты растений. В настоящее время, по информации райгосадминистраций, насчитывается 1050 тонн.

«Это количество мы должны зафиксировать и не допускать его увеличения, а также ввоза из других регионов Украины», - сказал крымский вице-премьер Георгий ПСАРЕВ на совещании, где обсуждались вопросы учета и условия хранения непригодных пестицидов и химикатов.

По словам чиновника, из республиканского фонда охраны окружающей природной среды будут выделены средства для финансирования мероприятий по перезатариванию и дальнейшему уничтожению 550 тонн непригодных ядохимикатов.

Райгосадминистрациям поручено продолжить работу по инвентаризации и информированию Рескомитета по охране окружающей природной среды о наличии непригодных пестицидов.

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Вчера в Азовском море недалеко от Бердянской косы на острове Большой Дзендзик были обнаружены погибшие птицы - 954 баклана и 475 серебристых чаек.



Как сообщает пресс-служба МЧС, специалисты Бердянского управления ветеринарной медицины отобрали материалы для проведения лабораторного анализа. Причина гибели птиц устанавливается.



Происшествие находится под контролем Главного управления МЧС в Запорожской области.

Погода



Завтра в Украине осадки не ожидаются.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет южный, юго-восточный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на побережье морей до 7° тепла; днем 8-13°, в Крыму до 16° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киевской области в воскресенье осадков не будет, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-4° тепла, днем 8-13° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12°.

(УНИАН)

