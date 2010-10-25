Анонс событий 25 октября

В Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Канады С.Харпер. Встреча Президента Украины и премьер-министра Канады с представителями СМИ.

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Пресс-конференция на тему: «Инвестиционный климат в Украине: куда вкладываются деньги?». Участники: ведущий советник Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов и другие.

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Пресс-конференция министра аграрной политики Украины Николая Присяжнюка на тему «Продовольственные запасы Украины».

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Состоится презентация открытия Виртуального университета Министерства финансов Украины под председательством министра финансов Федора Ярошенко.

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Первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Григорий Семчук проведет пресс-конференцию для журналистов по актуальным вопросам реформирования отрасли: про ход реализации принципов Общегосударственной программы реформирования до 2014 года, новую жилищную политику государства в отношении создания ОСМД и по другим вопросам.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Узаконит ли власть грабеж фермеров?”. Во время пресс-конференции будет обнародовано Открытое обращение к Президенту Украины фермера из Новомосковска Днепропетровской обл. Анатолия Гайворонского, которого похитили злоумышленники, жестоко избили, в то время как их сообщники похитили весь урожай подсолнечника с 9 га (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Круглый стол на тему: "Проблемы регулирования качества и безопасности продукции и подтверждение соответствия". Организатор: парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

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(УНИАН)