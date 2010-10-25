ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Евро-2012: генсек УЕФА отвергает обвинения в подкупе», в котором пишет - генеральный секретарь УЕФА Джани Инфантино опроверг обвинения в подкупе членов исполкома УЕФА, которые предоставили Украине и Польше право на проведение Евро-2012...

http://delo.ua/lifestyle/sport/gensek-uefa-otvergaet-obvinenija-v-podkupe-evro-2012-146681/

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Также «Дело» публикует материал «Налоговики штурмуют «Запорожсталь», в котором пишет - налоговая обвиняет руководство предприятия в махинациях с НДС на 87,5 млн. грн.

http://delo.ua/biznes/kompanii/nalogoviki-shturmujut-zaporozhstal-146688/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина стремится к обогащению», в котором пишет – Украина намерена увеличить мощности по обогащению урановой руды, заявил в пятницу президент Виктор Янукович. Как стало известно изданию, Кабмин планирует вложить свыше $250 млн. в строительство нового предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения. Сейчас потребности страны в урановой руде обеспечиваются лишь на треть, а в будущем ядерное топливо в мире будет только дорожать, уверены эксперты. Поэтому за счет нового производства Украина может значительно сэкономить…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1528527

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Квоты растут в длину», в котором пишет – вывоз зерновых из Украины будет квотироваться до конца маркетингового года. В пятницу министр агрополитики Николай Присяжнюк заявил, что квоты вероятней всего сохранятся для ячменя, гречки и ржи. Не исключено, что будет продлено действие квот на вывоз пшеницы и кукурузы. Объективных причин для таких мер нет, и решение, скорее всего, принимается для согласования экспортной политики с Россией, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1528536

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«Коммерсант-Украина» в материале «Деньги бросили на землю» пишет – холдинг "Агротон" завершил в пятницу размещение 26,2% акций на Варшавской фондовой бирже. В результате IPO он привлек $54,3 млн., достигнув капитализации $207 млн. Организаторы размещения отмечают высокий спрос на акции "Агротона" – аграрный сектор остается едва ли не единственным привлекательным для зарубежных инвесторов в нашей стране. Но цена размещения оказалась не самой высокой: инвесторы в нынешних условиях не готовы переплачивать даже за агрокомпании, объясняют аналитики…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1528520

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Издание «Экономические известия» в публикации «С морозами придет страх» пишет - вслед за менеджерским провалом в области реформирования энергетической отрасли вполне может последовать и крах операционной деятельности на ниве снабжения страны электричеством - угля на складах ТЭС меньше нормы…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/s-morozami-pridet-strah

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Подайте на развитие» пишет – из рекапитализированных банков могут сделать банк развития, по функциям отдаленно похожий на ГИУ…

http://eizvestia.com/finance/full/podajte-na-razvitie

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«Газета по-киевски» в публикации «Брал зарплату? Плати штраф!» пишет - налоговая намерена наказывать «рублем» тех, кто получает деньги «в конвертах» – то есть, примерно каждого второго украинца…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/25/002127.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Субботник – так себе, пикник неплохой» пишет – десяток депутатов столичного горсовета в лучших традициях «совка» копали ямки почти новыми лопатами и сажали символические деревца. А когда удалилась пресса, на столе появились водка и коньяк…

http://mycityua.com/articles/city/2010/10/25/023600.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Как прожить на 907 гривен»: участникам надо продержаться еще неделю» пишет – самой экономной участницей социального эксперимента оказалась учительница с Ивано-Франковщины, а у запорожского бизнесмена осталось всего 50 грн.

http://www.segodnya.ua/news/14187162.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Отдать и поделить» пишет – в России копить на пенсию с помощью государства бессмысленно: значимой прибавки не накопить и за 30 лет, подсчитало Минздравсоцразвития. Оно предлагает приватизировать накопительную часть пенсии и передать управление ею НПФ…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248271/otdat_i_podelit

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Также «Ведомости» в публикации «Mail.ru Group оценила «В контакте» в $1,5 млрд» пишут – Mail.ru Group продаст на бирже 16% своих акций. Часть денег пойдет на покупку 15% социальной сети «В контакте», оцененной в $1,5 млрд...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1130999/mailru_group_ocenila_v_kontakte_v_15_mlrd

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Издание «Известия» в публикации «Валюты продолжают воевать» пишет – на ноябрьском саммите в Сеуле страны "большой двадцатки" (G20) намеревались положить конец "валютным войнам". Накануне этой встречи главы минфинов и центробанков G20 попробовали договориться о мерах стабилизации денежных курсов. В итоговом коммюнике никаких однозначных запретов для стран девальвировать свои валюты так и не появилось. Участники сошлись на том, что впредь будут пристально следить за чрезмерной волатильностью и беспорядочным движением валютных курсов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3147636/

(УНИАН)