Билеты на Евро-2012 будут дешевле, чем на Евро-2008

Цены на билеты на матчи чемпионата Евро-2012 года в Украине и Польше, будут дешевле, чем на предыдущем Евро-2008.

Как заявил директор турнира UEFA Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский, "цена будет одинаковой и для украинцев, и для поляков, и для жителей других европейских стран", сообщает Економічна правда.

Он также отметил, что стоимость на билетах, которые предназначены для распространениня в Украине, будет указана и в евро, и в гривнах, а для поляков соответственно - в евро и злотых.

Напомним, билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года поступят в продажу весной 2011 года.