Британия выставит на продажу легендарный лес Робина Гуда

Правительство Великобритании намерено продать частным инвесторам около половины лесных территорий, принадлежащих государству, сообщает газета Mirror. По информации источника, среди лесов, выставленных на продажу, фигурирует легендарный Sherwood, прославленный героем средневековых английских баллад Робином Гудом, сообщает Газета.Ру. Ожидается, что распродажа лесных массивов принесет стране от £2 до £5 млрд до 2020 года.

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