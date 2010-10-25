Главное за 25 октября (день)

Новости дня

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Основными новостями первой половины дня стали заявления профсоюзов по вопросу введения ответственности за зарплаты "в конвертах", намерение министра транспорта оборудовать пассажирские автобусы ограничителями скорости и другие...

Финансы

Профсоюзы: введение ответственности за зарплаты "в конвертах" станет давлением на предпринимателей

Введение административной ответственности для наемных работников за неинформирование контролирующих органов о получении зарплаты «в конвертах» является попыткой заставить предпринимателей выполнять любые пожелания налоговой администрации в вопросе уплаты налогов в бюджет.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ, комментируя соответствующее предложение первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Виктора ШЕЙБУТА, высказанное на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры относительно соблюдения законодательства при выплате заработной платы и наполнения Пенсионного фонда.

«Это будет «крючок», на котором налоговая будет держать практически каждого предпринимателя, - сказал В.РОЙ. – Сотрудники налоговой милиции легко «организуют» несколько заявлений работников, что они получили неофициальную зарплату. Сегодня заставить работника так поступить очень тяжело, поскольку никто из них не хочет терять работу. Да и с морально-этической стороны это проблема, ведь работник, получая работу, согласился на «конверты». А вот угроза большого штрафа, наверное, заставит многих заявление написать. На этих заявлениях не будет даты. Потом предпринимателю их показывают и объясняют, что завтра же дата будет поставлена и делу будет дан официальный ход, если предприниматель не согласен выполнить требования или пожелания налогового инспектора».

В.РОЙ считает, что воплощение в жизнь предложения первого заместителя председателя ГНАУ не будет иметь хоть какого-то заметного влияния на искоренение зарплат «в конвертах».

В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом в 250 млн. грн.

В Шевченковском районе Киева налоговая милиция пресекла работу конвертационного центра с оборотом средств на общую сумму свыше 250 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, к преступной деятельности по получению неконтролированного дохода от предоставления предприятиям услуг по переводу через расчетные счета фиктивных предприятий безналичных средств в наличные была причастна группа лиц: организатор - уроженец Грузии и несколько столичных жителей. Они вели переговоры с клиентами-заказчиками «услуг» с проведением фиктивных соглашений, осуществляли контроль за финансовыми операциями по расчетным счетам фиктивных предприятий, вовлекали других граждан в деятельность конвертационного центра.

На сегодня выявлен ряд предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра, общий оборот средств которого за период деятельности составлял свыше 250 млн. грн.

В ходе проведенных мероприятий установлены адреса помещений, которые использовала данная группа в своей незаконной деятельности и через которые проводились незаконные финансовые операции. В ходе проведения обысков было изъято около сотни печатей «фиктивных» предприятий, чистых листов с мокрыми оттисками печатей «фиктивных» фирм и наличность в иностранной валюте на общую сумму 210 тыс. долларов США.

На данное время принимаются меры по установлению владельцев бизнес-групп, которые обслуживались фиктивными и транзитными предприятиями.

Ведется следствие.

Промышленность

У инвесткомпании, причастной к конфликту вокруг ММК им. Ильича, аннулировали лицензию

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) аннулировала лицензию на осуществление торговли ценными бумагами ЗАО «Инвестиционная компания «GPI-Капитал», ранее заявлявшей о продаже мажоритарного акционера Мариупольского металлургического комбината им. Ильича – компании ЗАО «Ильич-Сталь».

Об этом сообщается на официальном сайте ГКЦБФР.

Согласно сообщению, лицензия аннулирована в связи с «нарушением требований законодательства о ценных бумагах, нормативных актах ГКЦБФР».

Как сообщал УНИАН, в начале июля этого года директор инвестиционной компании "GPI-Капитал" Сергей ВЕЛИКАНОВ заявил, что в апреле 2009 года, в рамках выполнения договора на брокерское обслуживание мажоритарного акционера ММК им. Ильича – ЗАО «Ильич-Сталь» компания "GPI-Капитал" получила поручение на продажу акций «Ильич-Сталь» и выполнила его.

Вместе с тем, генеральный директор ММК им. Ильича Владимир БОЙКО опроверг информацию о продаже предприятия, заявив о рейдерской атаке на меткомбинат.

Транспорт

Министр транспорта: пассажирские автобусы надо оборудовать ограничителями скорости

Автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки на междугородних и международных маршрутах, должны быть оборудованы ограничителем скорости, а пассажирские сиденья в них – ремнями безопасности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи со ссылкой на министра Константина ЕФИМЕНКО.

Министр подчеркнул необходимость усилить внимание к техническому состоянию подвижного состава пассажирского автотранспорта общего пользования. Как показывает анализ причин ДТП, 97% всех происшествий совершается вследствие нарушения Правил дорожного движения: нарушения правил маневрирования, превышения скорости, неисправности транспортного средства, выезда на полосу встречного движения и т.п.

К.ЕФИМЕНКО заявил, что насущной необходимостью является проведение совместного с департамента ГАИ Министерства внутренних дел заседания для координации информационно-аналитической работы по изучению причин ДТП, особенно тех, которые привели к тяжелым последствиям, а также определения рычагов воздействия для их недопущения.

Реконструкция аэропорта «Донецк» завершится в октябре. Основная часть

В октябре этого года будет выполнена основная часть работ по реконструкции всего аэродромного комплекса аэропорта «Донецк»: взлетно-посадочной полосы с рулежными дорожками и перронами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

По словам начальника СУ-6 ООО «Дорожное строительство «Альтком», которое проводит работы, Романа ПИВТОПАКА, на строительстве новой взлетно-посадочной полосы ГП "Международный аэропорт “Донецк” завершается второй, стратегически важный этап работ.

Как отмечается в сообщении, выполнение первого и второго этапов работ позволит начать в этом году процедуру сертификации новой взлетно-посадочной полосы, которая продлится около полугода, после чего можно будет ввести полосу в эксплуатацию.

Напомним, строительство началось в 2007 году.