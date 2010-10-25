Украина надеется подписать соглашение о безвизовом режиме с ЕС до Евро-2012 – Азаров

Премьер-министр Украины надеется, что соглашение о безвизовом режиме с Европейским Союзом будет подписано до проведения чемпионата Евро-2012.

Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Мы ЕС говорили о том, что этот вопрос желательно было бы решить до Евро-2012», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что 22 ноября в ходе саммита Украина-ЕС планируется утвердить «дорожную карту» по введению безвизового режима.

«По мере того, как пункты этой «дорожной карты» будут выполняться, совершенно очевидными станут и конкретные сроки реализации (подписания соглашения – УНИАН)".