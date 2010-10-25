Кабмин одобрил проект соглашения с РФ о сотрудничестве в морском и авиационном поиске

16:50, 25 октября 2010
Разное
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Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в морском и авиационном поиске и спасании на Черном и Азовском морях.

Соответствующее распоряжение №2015-р “О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в морском и авиационном поиске и спасании на Черном и Азовском морях” от 25 октября обнародовано на Правительственном портале.

Кабмин уполномочил министра транспорта и связи Константина ЕФИМЕНКО подписать данное соглашение.

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