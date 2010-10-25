Украина и Канада подписали Меморандум о взаимопонимании относительно молодежных обменов

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН и Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Данэиль КАРОН подписали межправительственный Меморандум о взаимопонимании относительно молодежных обменов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, церемония подписания состоялась в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Канады Стивена ГАРПЕРА.

Главной целью Меморандума является содействие обмену молодежи, которая получит лучшие возможности для путешествия, проживания и работы в принимающей стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Меморандумом предусмотрено упрощение и облегчение административных процедур, прохождению которых подлежат граждане одной страны, когда они намерены въехать и временно проживать на территории другой страны для улучшения своих знаний языка, культуры и общества принимающей страны с помощью опыта путешествия, проживания и работы.

В соответствии с документом, пользоваться преимуществами имеют право граждане, в том числе выпускники высших учебных заведений, которые стремятся получить опыт работы в принимающей стране при наличии предварительно согласованного контракта.

Под действие Меморандума подпадают студенты высших учебных заведений в своей стране, которые стремятся пройти часть учебной программы в принимающей стране путем работы по предварительно согласованному рабочему контракту, непосредственно связанному со сферой их обучения.

Привилегии предусмотрены также тем, кто стремится путешествовать со временным трудоустройством.

Право пользоваться преимуществами этого Меморандума будут иметь лица в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие украинское или канадское гражданство.