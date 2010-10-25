Курс НБУ на 26 октября

Официальный курс НБУ на 26.10.10 100 USD – (на 25 октября – 791.1800) 100 EUR – (на 25 октября – 1102.4302) 10 RUR – (на 25 октября – 2.5942) Учетные курсы банковских металлов на 26.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – (на 25 октября – 104356.64) 961 XAG 10 Серебро – (на 25 октября – 1823.67) 962 XPT 10 Платина – (на 25 октября-131415.00) 964 XPD 10 Палладий – (на 25 октября-46125.79)

Официальный курс НБУ на 26.10.10 100 USD – (на 25 октября – 791.1800) 100 EUR – (на 25 октября – 1102.4302) 10 RUR – (на 25 октября – 2.5942) Учетные курсы банковских металлов на 26.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – (на 25 октября – 104356.64) 961 XAG 10 Серебро – (на 25 октября – 1823.67) 962 XPT 10 Платина – (на 25 октября-131415.00) 964 XPD 10 Палладий – (на 25 октября-46125.79)

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