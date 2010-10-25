Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН высоко оценивает уровень политического диалога между Украиной и Канадой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал во время встречи в Киеве с премьер-министром Канады Стивеном ГАРПЕРОМ.

В.ЛИТВИН отметил, что премьер-министр является не только главой правительства государства, с которым Украина имеет особое партнерство, но и коллегой по парламентским делам.

Он также отметил активизацию межпарламентской составляющей двусторонних взаимоотношений на всех уровнях, высоко оценив в этом контексте прошлогодний визит в Украину спикера Палаты общин Питера МИЛЛИКЕНА. Председатель Верховной Рады также назвал уникальной канадско-украинскую парламентскую программу, которая успешно реализуется уже на протяжении 19 лет и дает возможность молодежи, работая в офисах парламентариев, на практике приобщаться к организации работы институтов демократии.

Руководитель парламента отметил активное участие в политической жизни Канады представителей украинского общества.

Касаясь двустороннего сотрудничества в экономической сфере, В.ЛИТВИН выразил надежду, что визит С.ГАРПЕРА придаст новый импульс переговорному процессу относительно заключения соглашения о свободной торговле.

Председатель Верховной Рады также выразил благодарность Канаде за предоставление Украине технической помощи в рамках программы Канадского агентства международного развития и включения Украины в список его 20 главных партнеров, а также за вклад Канады в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы.

В.ЛИТВИН также высказался за необходимость интенсификации двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Во время встречи В.ЛИТВИН по просьбе премьер-министра Канады сообщил о текущей политической ситуации в Украине, в частности, о ходе избирательной кампании в местные советы.

«Анализ текущей ситуации, расстановка политических сил и мое личное общение с людьми свидетельствуют, что никакого отхода от демократической платформы не будет», - заявил руководитель парламента. По его словам, выборы будут «побуждать к углублению диалога и выработки принципов сожительства, которые бы устраивали и политикум, и общество, поскольку доминирующей победы любой из политических сил не будет».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что все разговоры о возможной подделке результатов волеизъявления и применения админресурса «лежат в плоскости предвыборной тактики». При этом глава парламента отметил, что все участники гонки должны неуклонно придерживаться требований законодательства, что позволит избежать любых проблем в избирательном процессе.