ЕС готов к компромиссам с Украиной по всем вопросам, кроме нарушения демократических свобод

Европейский Союз готов к компромиссам с Украиной по всем вопросам, кроме нарушения демократических свобод.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил сегодня в Люксембурге комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ.

Он отметил, что в ходе сегодняшней дискуссии во время заседания Совета иностранных дел ЕС министры стран-членов высказались за то, чтобы следующий саммит ЕС-Украина, который состоится 22 ноября, прошел успешно.

«На саммите будут затронуты все важные вопросы, такие как либерализация визового режима, соглашение об ассоциации, создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также поддержка реформ (в Украине – УНИАН)», - сказал С.ФЮЛЕ.

«Также будет разговор о том, что обсуждалось на минувшей неделе в Европейском парламенте», - добавил он. (20 октября Европарламент обсудил ситуацию в Украине. Во время этого обсуждения многие депутаты выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о свертывании демократии в Украине, ограничении фундаментальных прав и, в частности прав на свободу слова, свободу СМИ и свободу собраний – УНИАН).

«Это вопрос, по которому мы не являемся гибкими, и по которому не может быть компромиссов», - отметил С.ФЮЛЕ.

Комиссар также в очередной раз подчеркнул, что ЕС заинтересован в успешном саммите с Украиной и в последующем развитии двусторонних отношений.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Люксембурге проходит заседание Совета иностранных дел. Во время обеда министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудили, в частности, подготовку к саммиту ЕС-Украина, который должен состояться 22 ноября в Брюсселе.

Министры обсудили основные политические мессиджи, которые планируется довести до руководства Украины во время саммита.