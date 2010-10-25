Главное на 25 октября (вечер)

Основные события второй половины дня



Финансы



Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает, что в ходе очередного заседания межправительственного украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству 27 октября в Киеве может быть рассмотрен вопрос о возможности взаимных расчетов Украины и России в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил в интервью РИА «Новости».

«Россия задавала нам вопрос рублевых расчетов – мы могли бы и эту тему затронуть. Сотрудничество в финансовой сфере – тема, достойная обсуждения», – отметил премьер-министр.

Кроме того, глава правительства сообщил, что к 27 октября подготовлены к подписанию более десятка двусторонних документов. «Все они достаточно важны, но мы хотели бы сосредоточиться прежде всего на условиях поставок природного газа в Украину в 2011 году, условиях транзита. Мы считаем, что на такой встрече необходимо вернуться к теме нашего сотрудничества в газовой сфере. Тем более, что недавно были проведены переговоры с Европейским Союзом, который выразил желание провести трехстороннюю встречу в формате Россия, Украина и ЕС, чтобы обсудить вопросы модернизации украинской газотранспортной системы и перспективы сотрудничества в газовой сфере. Ну а мы как центральное транзитное государство, естественно, заинтересованы в углублении такого сотрудничества», – отметил Н.АЗАРОВ.

Также в ходе заседания межправительственного комитета, по словам премьер-министра Украины, будет затронут вопрос об активизации инвестиционных процессов в Севастополе. «Эту тему мы также хотели бы поднять на встрече», – отметил он.

Кроме того, в центре внимания глав правительств России и Украины будут вопросы сотрудничества в области авиастроения.

Международная политика



Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН и Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Данэиль КАРОН подписали межправительственный Меморандум о взаимопонимании относительно молодежных обменов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, церемония подписания состоялась в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Канады Стивена ГАРПЕРА.

Главной целью Меморандума является содействие обмену молодежи, которая получит лучшие возможности для путешествия, проживания и работы в принимающей стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Меморандумом предусмотрено упрощение и облегчение административных процедур, прохождению которых подлежат граждане одной страны, когда они намерены въехать и временно проживать на территории другой страны для улучшения своих знаний языка, культуры и общества принимающей страны с помощью опыта путешествия, проживания и работы.

В соответствии с документом, пользоваться преимуществами имеют право граждане, в том числе выпускники высших учебных заведений, которые стремятся получить опыт работы в принимающей стране при наличии предварительно согласованного контракта.

Под действие Меморандума подпадают студенты высших учебных заведений в своей стране, которые стремятся пройти часть учебной программы в принимающей стране путем работы по предварительно согласованному рабочему контракту, непосредственно связанному со сферой их обучения.

Привилегии предусмотрены также тем, кто стремится путешествовать со временным трудоустройством.

Право пользоваться преимуществами этого Меморандума будут иметь лица в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие украинское или канадское гражданство.

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13 декабря в Оттаве состоится второй раунд переговоров относительно введения зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Канады Стивен ГАРПЕР сегодня на совместной пресс-конференции в Киеве по результатам проведенных переговоров.

«Наконец-то, мне очень приятно объявить, что следующий раунд переговоров относительно зоны свободной торговли между Канадой и Украиной начнется 13 декабря этого года», - сказал С.ГАРПЕР.

Как он заметил, украинско-канадская экономическая трансатлантическая связь является очень весомым и важным компонентом в отношениях двух государств.

В то же время С.ГАРПЕР выразил надежду, что второй раунд украинско-канадских переговоров относительно введения зоны свободной торговли даст положительные результаты. Он также напомнил, что первый раунд этого переговорного процесса состоялся в мае.

«Нам очень выгодно – Украине и Канаде – подписать это соглашение. Либерализация торговых отношений даст нам возможность значительно расширить наши внешние рынки: Украине - на пространстве Северной Америки, а Канаде - на евразийском пространстве», - сказал, в свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ.

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Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в морском и авиационном поиске и спасании на Черном и Азовском морях.

Соответствующее распоряжение №2015-р “О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в морском и авиационном поиске и спасании на Черном и Азовском морях” от 25 октября обнародовано на Правительственном портале.

Кабмин уполномочил министра транспорта и связи Константина ЕФИМЕНКО подписать данное соглашение.

ТЭК



Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что предложенные российским «Газпромом» для совместной разработки месторождения газа в Астраханской области и на полуострове Ямал могут стать основой для создания СП «Нафтогаза» и «Газпрома», но исключил возможность слияния двух газовых компаний.

«Хорошие месторождения. Если на основе этих месторождений речь будет идти о создании СП и обмене активами, я думаю, что можно будет договориться», – сказал украинский премьер в интервью РИА «Новости».

По мнению российской стороны, создание совместного предприятия с Украиной может стать первым этапом на пути к объединению «Газпрома» и «Нафтогаза».

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Столичная власть изучает вопрос приобретения мобильных котельных для быстрого обеспечения теплом киевлян в случае аварий на теплосетях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

“С целью профилактики и немедленного реагирования на ситуации, которые могут возникнуть в период отопительного сезона, вчера было принято решение и дано поручение управлению Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций вместе с КГГА отработать возможность приобретения современных технологий, я имею в виду, мобильных котельных, передвижных, которые могут быть в течение часа поставлены на тот или иной объект, подключены к существующим сетям и, таким образом, пока авария ликвидируется, будут использованы, чтобы не уменьшать подачу или стабилизировать ситуацию услуг по подаче, в первую очередь, тепла”, - сказал А.ПОПОВ.

На вопрос, сколько нужно средств на приобретение таких котельных, он ответил, что все будет зависеть от того, какого производства будут эти установки - отечественные или иностранные, и сейчас вопрос изучается.

А.ПОПОВ сообщил, что за минувшую неделю в Киеве произошла 281 аварийная ситуация на теплосетях, из них 121 ликвидирована в течение суток.

“Но часть этих аварийных ситуаций ликвидировалась более суток, и это, безусловно, является серьезным негативом и вызывает у нас большую обеспокоенность. Например, 82 аварийные ситуации ликвидировались в течение двух суток, 78 – в течение трех суток. Это вызывает и недовольство жителей города, неудовлетворение городской власти, потому что мы такого допускать не можем и не будем”, - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

По его словам, одной из причин такой ситуации является то, что практически более 10 лет Киев не вкладывает средств в реконструкцию систем ЖКХ, в том числе “Киевэнерго”. “В последний год – по сравнению с 2009-м - мы сегодня констатируем, что аварийность этих сетей увеличилась на 26%”, - заметил А.ПОПОВ.

Он проинформировал, что вчера состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого дан ряд поручений, направленных на быстрое реагирование на возможные аварии и нормальное проведение отопительного сезона. В частности, “Киевэнерго” поручено в сжатые сроки обеспечить аварийные бригады необходимым инструментом и оборудованием, чего недостаточно сейчас. Также из-за недокомплектования этих бригад работниками (вместо 7-8 человек сегодня это 2-4 человека) больше времени длится ликвидация чрезвычайной ситуации, а потому, чтобы более оперативно действовать, принято решение создать аварийные группы специалистов при ЖЭКах. Эти группы будут немедленно привлекаться в случае необходимости к совместной работе с “Киевэнерго” и обеспечивать ликвидацию аварийных ситуаций в течение суток, объяснил А.ПОПОВ.

Кроме того, решено организовать дополнительные патрульные службы из специалистов, которые могли бы проходить территории и выявлять быстро и оперативно повреждения на теплосетях.

Как сообщал УНИАН, отопительный сезон в Киеве в этом году начался 4 октября. Он проходил в две очереди: первая – подключение к теплу социальных заведений, вторая – с 8 октября происходило подключение жилых домов.

АПК



Украина может поставить в Российскую Федерацию кукурузу в обмен на продовольственную пшеницу.

Об этом заявил сегодня министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК на пресс-конференции в Киеве.

Он сообщил, что в среду, 27 октября, этот вопрос будет рассматриваться на встрече премьер-министров Украины и Российской Федерации. «Насколько мне известно, Российская Федерация планирует обратиться к нам с возможностью рассмотреть экспорт кукурузы в Российскую Федерацию путем замещения продовольственной пшеницы», - сказал министр.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, в Российской Федерации объемы зерновых позволяют удовлетворить все внутренние потребности, но продовольственной пшеницы у них намного больше, чем фуражного зерна. Поэтому возможен так называемый обмен нашей кукурузы на российское зерно. Он отметил, что на встрече с министром сельского хозяйства РФ была достигнута договоренность рассмотреть такую возможность во время встречи двух премьеров. При этом условия будут зависеть от предложений российской стороны.

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В портах Украины заблокировано около 478 тыс. тонн зерновых, предназначенных на экспорт. Об этом сообщается на сайте Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

Согласно обнародованным данным, около 236,2 тыс. тонн зерна уже погружены, 242 тыс. тонн в портах ожидают погрузки.

Справка УНИАН. 4 октября 2010 года Кабинет министров Украины принял постановление № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.».

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.

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Фермер Анатолий ГАЙВОРОНСКИЙ (с. Спасское Новомосковского р-на Днепропетровской обл.) обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с открытым письмом, в котором просит дать правовую оценку действиям правоохранительных органов, расследующих совершенное в 2007 г. нападение на него и захват его имущества.

Об этом А.ГАЙВОРОНСКИЙ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Прошу защитить меня от беспредела правоохранительных органов и прекратить дерзкое крышевание преступления против меня должностными лицами государства», - говорится в письме.

По словам фермера, 21 октября 2007 г. на него было совершено нападение, повлекшее за собой телесные повреждения. Нападающие также завладели его имуществом – урожаем подсолнечника на площади 9 га на сумму более 60 тыс. грн.

По мнению А.ГАЙВОРОНСКОГО, данное нападение было спровоцировано его конфликтом из-за земельных паев с одним из крупных аграрных хозяйств района.

По словам фермера, по факту нападения 26 октября 2007 г. было возбуждено уголовное дело, но до сих пор оно так и не было расследовано. Дважды выносились постановления следователей о закрытии данного дела, но судами эти постановления отменялись, а дело направлялось на дополнительное расследование.

А.ГАЙВОРОНСКИЙ также отметил, что прокуратура Днепропетровской области переквалифицировала действия нападающих со статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) на более легкую - ст. 122 (причинение средней тяжести телесных повреждений). К тому же в отношении одного из нападающих уголовное дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

«Создается впечатление, что влиятельные должностные лица тормозят расследование, а органы прокуратуры не предпринимают мер контроля и соответствующего надзора за выполнением законов органами досудебного следствия», - отмечает А.ГАЙВОРОНСКИЙ.

В своем открытом письме он, в частности, просит Президента Украины провести служебное расследование причин затягивания расследования, а также поручить расследование данного дела квалифицированным следователям прокуратуры Днепропетровской области или областного управления внутренних дел.

Соцполитика



Правительством России вопрос о повышении пенсионного возраста пока не рассматривается.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщила министр здравоохранения и социального развития России Татьяна ГОЛИКОВА по итогам заседании президиума Государственного совета РФ.

По ее словам, тема повышения пенсионного возраста является финансово-макроэкономической и связана с программой долгосрочного развития пенсионной системы России.

«В рамках этой программы как раз и будут обсуждаться вопросы возможного повышения пенсионного возраста, вопросы сбалансированности пенсионной системы», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

Она сообщила, что в России проживают 30,7 млн. людей старше трудоспособного возраста. Из этих 30,7 млн. человек мужчины составляют меньшинство - 8,6 млн., женщины - 22,1 млн. В основном люди пенсионного возраста проживают на селе. Средняя продолжительность жизни для мужчин – 62,9 лет, для женщин – 75 лет, добавила Т.ГОЛИКОВА.

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Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства планирует выровнять тарифы на водоснабжение в пределах одной области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Григорий СЕМЧУК.

По его словам, министерство разрабатывает схему, которая позволит выровнять тарифы на водоснабжение в пределах одной области.

«Президент четко поставил задание, над которым мы сейчас работаем. Необходимо выровнять (тарифы на водоснабжение - УНИАН) в пределах одного региона, одной области», - сказал он.

Первый замминистра пояснил, что с этой целью планируется создание региональных компаний по управлению водоснабжающими предприятиями, которые при этом остаются в коммунальной собственности.

«Сейчас мы проводим такую работу – создаем региональные компании по управлению этими предприятиями, выравниваем один тариф на регион. И с другой стороны, эти компании становятся привлекательными для привлечения частного капитала», - уточнил он.

При этом Г.СЕМЧУК отметил, что такие компании уже работают в Луганске и Донецке.

«Каждый водоканал должен иметь юриста, планово-финансовый отдел, бухгалтерию. Создав региональную компанию, она возьмет на себя эти функции, а водоканалы, уменьшив операционные расходы, тем самым могут уменьшить себестоимость услуг, то есть тарифы. Эта схема уже отработана, работает в Украине, и мы дальше будет вести работу в этом направлении», - сказал он.

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В Крыму открылась первая в Украине сеть социальных аптек, где льготные категории граждан смогут покупать лекарства с 5-процентной скидкой, а ветераны, участвовавшие в боевых действиях, будут получать медикаменты бесплатно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства, в открытии центральной аптеки новой сети социальных аптечных пунктов в Симферополе принял участие председатель Совета министров АРК Василий ДЖАРТЫ.

"Мы шли к сегодняшнему событию более полугода. Еще в марте, только начиная работу в Совете министров, я принял решение создать в Крыму сеть социальных аптек. В Симферополе уже работают социальные аптечные пункты во 2-й, 6-й и 7-й поликлиниках. Аналогов этой сети в Украине нет. Считаю, что это очень нужное дело для наших ветеранов", - сказал В. ДЖАРТЫ журналистам.

По его словам, на первый этап создания сети социальных аптек из бюджета Крыма были выделены 7,5 млн. грн. В открывшейся сегодня аптеке представлены более 4 тысяч наименований лекарств. Ассортимент медикаментов подобран с учетом нужд ветеранов и пожилых людей.

В.ДЖАРТЫ сообщил также, что к концу года Совет министров Крыма планирует открыть 30 социальных аптек, аптечные пункты появятся в каждом крупном населенном пункте автономии.

Кроме того, по его словам, следующим шагом, направленным на социальную защиту льготных категорий граждан, станет создание сети социальных продуктовых магазинов в Крыму.

(УНИАН)

