Анонс на 26 октября

* В Государственном комитете Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации состоится подписание договора о научно-техническом сотрудничестве между Государственным комитетом по вопросам науки, инноваций и информатизации в лице председателя Владимира Семиноженко и Государственным университетом информационно-коммуникационных технологий в лице ректора Владимира Кривуци.

* Европейский банк реконструкции и развития проведет торжественную презентацию и пресс-конференцию по случаю открытия программы USELF в Украине. Участники: Андре Куусвек, директор проектов ЕБРР в Украине; Никита Константинов, зам.министра, Министерство топлива и энергетики Украины; Сергей Титенко, глава Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины; Петер Пинц, руководитель группы USELF, Fichtner GmbH&Co KG.

* Первый вице-премьер-министр Андрей Клюев примет участие в открытии Международного экологического форума «Окружающая среда 2010». Участие в мероприятии также примут: министр Кабинета Министров Украины, координатор Форума Анатолий Толстоухов и министр охраны окружающей природной среды Украины Николай Злочевский. Во время работы Форума пройдут научные экологические конференции, международные выставки по природоохранной тематике, круглые столы и бизнес-форум «Социально-экологическая ответственность бизнеса - необходимая предпосылка перехода Украины к сбалансированному (стабильному) развитию».

* Пресс-конференция министра Кабинета Министров Украины, координатора Форума Анатолия Толстоухова на тему: «Сбалансированное (стабильное) развитие Украины - приоритет национальной политики».

* В Министерстве транспорта и связи Украины состоится восьмое заседание Подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской Межгосударственной комиссии.

* В Окружном административном суде г. Киева состоится судебное заседание по иску коммерческих банков о признании незаконными и недействительными положений Постановления НБУ от 09.06.2010 г. № 273 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины». В заседании примут участие президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко и представители коммерческих банков. Перед началом судебного заседания в 10.40 и по окончании судебного заседания перед входом в Окружной административный суд г.Киева президент АУБ Александр Сугоняко и представители коммерческих банков проведут пресс-конференцию и ответят на вопросы представителей СМИ.

* Круглый стол на тему: "Защита прав инвесторов в сфере строительства". Приглашены: Валерий Быковец, председатель правления Ассоциации инвесторов строительства жилого дома; Алексей Гончарук, президент ВОО "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам"; Владимир Яцуба, министр регионального развития и строительства Украины; Василий Цушко, министр экономики Украины; Федор Ярошенко, министр финансов Украины; Владимир Рыбак , председатель Комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики ВРУ; Игорь Лисенко, председатель Государственного комитета Украины по земельным ресурсам и др.. Круглый стол состоится при поддержке Международного фонда "Возрождение".

* Состоится виртуальная презентация Индекса восприятия коррупции (ИСК) от Transparency International на сайте www.toro.org.ua Организатор: Творческое объединение «ТОРО».

* Пресс-конференция на тему: "Концепция второй очереди ТРЦ "Дрим-таун": строительство лучшего аквапарка в столице". Участники: совладелец ТРЦ "Дрим-Таун" Гарри Корогодский; генеральный директор ТРЦ "Дрим-Таун" Григорий Колодач; технический директор ТРЦ "Дрим-Таун" Юрий Голова.

* Пресс-конференция на тему: «Знает ли правительство причины инфляции и как их преодолеть?». Участники: президент Центра рыночных реформ Владимир Лановий и экс-заместитель главы Нацбанка Сергей Яременко.

* Пресс-конференция председателя Госфинуслуг Украины Василия Волги на тему: «Новый председатель Госфинуслуг Василий Волга раскрыл масштабные злоупотребления в своем ведомстве».

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Albastrele как будущее молдавского виноделия". Будут рассматриваться вопросы состояния рынка, дистрибуционная и экспортная политика, потребительские предпочтения, маркетинговые коммуникации, др. Участники: Сергей Боретс, Acorex Wine Holding (Кишинев, Молдова); Геннадий Кулжинский, агентство CYDO (Киев, Украина); Умберто Менини, винодел-энолог (Верона, Италия) (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: +38 (097) 531-5745, acorex.pr@gmail.com.

* Будет работать прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии заместителя министра МЧС Украины Виталия Романченко. В 13-40 - брифинг для СМИ.

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