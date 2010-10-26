УЕФА ждет доказательства подкупа чиновников до 27 октября

УЕФА ждет доказательства подкупа чиновников этой организации при определении стран - организаторов Евро-2012 до среды, 27 октября.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в заявлении УЕФА, текст которого приводит польское агентство РАР.

"Хотим подчеркнуть, что - как всегда в подобных случаях - следствие может быть начато на базе конкретных доказательств", - отмечено в заявлении.

Пока же в УЕФА считают обвинения в коррупции "на сегодня безосновательным".

Как сообщал УНИАН, 24 октября немецкое издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что член правления футбольной ассоциации Кипра Спирос МАРАНГОС якобы имеет доказательства подкупа Украиной и Польшей членов исполкома УЕФА для получения права на проведение финала Евро-2012. С.МАРАНГОС утверждает, что в коррупционной операции на сумму 11 млн евро замешаны пятеро членов исполкома УЕФА.

В УЕФА считают безосновательными обвинения в коррупции при определении стран, принимающих финал Чемпионата Европы по футболу 2012 года, сообщил генеральный секретарь УЕФА Джани ИНФАНТИНО.

Справка УНИАН. Украина и Польша получили право на проведение Евро-2012 в апреле 2007 года. В прошлом году УЕФА утвердила организаторами турнира 4 польских и 4 украинских города.