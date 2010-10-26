Евросоюз ужесточает борьбу с нелегальными иммигрантами
09:35, 26 октября 2010Разное
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Количество нелегальных иммигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС постоянно растет. Только в первом полугодии этого года в ЕС незаконно пыталась перебраться 41 тыс. человек.
Подразделения сил быстрого реагирования будут задействованы впервые с момента их создания. А греко-турецкая граница выбрана потому, что, по статистике, две трети иммигрантов пытаются проникнуть на территорию Евросоюза, используя именно этот канал.
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