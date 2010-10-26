Евросоюз ужесточает борьбу с нелегальными иммигрантами

Евросоюз развертывает силы пограничных групп быстрого реагирования. Военнослужащие станут патрулировать границу между Грецией и Турцией, сообщает k2kapital.

Количество нелегальных иммигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС постоянно растет. Только в первом полугодии этого года в ЕС незаконно пыталась перебраться 41 тыс. человек.

Подразделения сил быстрого реагирования будут задействованы впервые с момента их создания. А греко-турецкая граница выбрана потому, что, по статистике, две трети иммигрантов пытаются проникнуть на территорию Евросоюза, используя именно этот канал.