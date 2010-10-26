ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «В каких банках самые высокие зарплаты», в котором пишет - за январь-сентябрь украинские банки потратили на персонал 12,4 млрд. грн. Из топ-10 банков по размеру этих затрат самым щедрым оказался ОТП Банк - 11,9 тыс. грн. в месяц на сотрудника. За ним следует Альфа-Банк - 11 тыс. грн. в месяц. На третьем месте государственный Укрэксимбанк — 9,68 тыс. грн.

http://delo.ua/dengi/banki/v-kakih-samye-vysokie-zarplaty-146693/

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Также «Дело» публикует материал «На Ющенко могут завести уголовное дело», в котором пишет - Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту продажи оружия Грузии. Одним из подозреваемых в нем может стать экс-президент Украины Виктор Ющенко…

http://delo.ua/vlast/politika/na-jucshenko-zavesti-ugolovnoe-delo-146735/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Факт созидания», в котором пишет – премьер-министр Николай Азаров считает возможным создание СП между "Нафтогазом" и "Газпромом" на базе предлагаемых Россией месторождений и украинской ГТС. Эти месторождения крайне сложны в разработке, и от добычи в этих регионах отказались даже мировые компании. Но Украине важнее получить гарантии прокачки газа по своей территории и добиться от России прекращения строительства конкурирующего газопровода – "Южный поток", объясняют в Минтопэнерго. В этом случае Украина рискует потерять и часть доходов от транзита газа, и контроль над ГТС, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1529087

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Россия поймала фураж», в котором пишет – сотрудничество между Украиной и Россией на рынке зерна в ближайшее время может стать более тесным. Несмотря на ограничение экспорта в обеих странах, Украина может начать поставки в РФ фуражного зерна в обмен на продовольственную пшеницу, сообщил вчера министр агрополитики Николай Присяжнюк. Соглашение об этом может быть заключено уже завтра на встрече премьер-министров двух стран. По экспертным оценкам, Россия нуждается в импорте до 6 млн. т зерна. Покупка даже части этого объема в Украине приведет к росту цен на ее внутреннем рынке, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1529081

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«Коммерсант-Украина» в материале «Премьер Канады не дал себе свободы слова» пишет – вчера в Украину с официальным двухдневным визитом прибыл премьер-министр Канады Стивен Харпер. Главная задача поездки – напомнить властям Украины о необходимости соблюдения демократических стандартов. Впрочем, господин Харпер отказался говорить о проблемах в сфере демократии в присутствии журналистов. Стороны обсудили ход переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой. "Следующий раунд переговоров начнется 13 декабря. Это второй раунд, первый состоялся в мае. Так что пока рано прогнозировать результаты переговорного процесса", – отметил Харпер…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1529066

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Издание «Экономические известия» в публикации «Нацбанк открестился от неконтролируемой эмиссии гривни» пишет – НБУ опроверг информацию Юлии Тимошенко о том, что в 2010 г. регулятор осуществил неконтролируемую эмиссию на 80 млрд. грн. Эксперты отмечают, что аргументы регулятора вполне убедительны…

http://markets.eizvestia.com/nacbank-otkrestilsya-ot-nekontroliruemoj-emissii-grivni

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Укртелеком» тянется к ожидаемому» пишет – у компании все еще есть шанс вписаться в годовые плановые показатели…

http://markets.eizvestia.com/ukrtelekom-tyanetsya-k-ozhidaemomu

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«Газета по-киевски» в публикации «Сергей КЛИМЕНТЬЕВ: «Когда не на что купить поесть семье, ребятам уже не до патриотизма» пишет - флагман украинского хоккея – киевский «Сокол» находится на грани банкротства…

http://sport.mycityua.com/articles/2010/10/26/033938.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Венгерский шлам? Своего полно!» пишет – после недавней катастрофы в Венгрии издание побывало в Запорожье, где в 2008 году шламом затопило четыре улицы…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/26/020126.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Шефам дадут пять зарплат рабочих» пишет – Кабмин инициирует введение так называемых индикативных зарплат, которые должны ускорить выход из тени реальных сумм, выплачиваемых в частных структурах (на госпредприятиях и в бюджете зарплат в конвертах нет). Как сообщили изданию в пресс-службе ГНАУ, для этого они вместе с Минфином и Госкомпредпринимательства готовят законопроект, в котором предлагают ввести своеобразную «тарифную сетку»: например, если рабочий получает минимальную зарплату 907 грн., то его непосредственный начальник должен иметь не менее 1814 грн. (две минзарплаты), главбух — 2721 (три минзарплаты), руководитель фирмы и его замы — не менее 4535 грн. (5 зарплат)…

http://www.segodnya.ua/news/14187650.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина в преддверии бензинового «потопа» европейского качества…» пишет – с 1 января 2011 года Украина перейдет на европейские стандарты качества нефтепродуктов - Евро-3 и Евро-4. О плюсах и минусах нововведения…

https://economics.unian.net/rus/detail/64239

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украине бедность по карману…» пишет – Украина в рейтинге стран мира по обеспеченности от Credit Suisse заняла предпоследнее место среди 40 европейских государств. Средний размер состояния украинца - 2 тыс. 700 долларов в год(!), что лишь на 200 долларов больше, чем в самом бедном государстве Европы - Молдове…

https://economics.unian.net/rus/detail/64178

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Ради тишины» пишет – в будущем году московский аэропорт «Внуково» прекратит принимать советские самолеты. А ночные рейсы на «тушках» и «илах» могут запретить по всей России…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248379/radi_tishiny

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Также «Ведомости» в публикации «Скорая прибыль «Сапсана» пишут – «Сапсаны» оказались не только самыми скоростными поездами РЖД, но и самыми выгодными: рентабельность их эксплуатации - выше 30%, что позволяет окупить их за 10 лет…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248388/skoraya_pribyl_sapsana

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Издание «Известия» в публикации «Дорогу осилит имущий» пишет - идея платного въезда в центр Москвы рассматривается сегодня в мэрии как одна из приоритетных и наиболее реальных. Строительство новых дорог и развязок - задача на годы, за которые столица России без радикальных мер может встать окончательно…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3147679/

(УНИАН)