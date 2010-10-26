Евросоюз не обещает автоматизма в отмене виз для Украины

Европейский Союз заявляет о том, что автоматизма при отмене краткосрочных виз для граждан Украины не будет, даже после принятия Плана действий по либерализации визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в выводах о «Восточном партнерстве», принятых Советом иностранных дел ЕС на заседании 25 октября в Люксембурге.

«Совет подчеркивает, что не будет автоматизма в этом процессе, и прогресс в исполнении контрольных показателей будет внимательно оцениваться и закрепляться решениями Еврокомиссии и Совета», - отмечается в восьмом пункте документа, посвященном процессу либерализации визового режима с Украиной.

В выводах указывается, что процесс оценки условий для введения безвизового режима должен бы вступить в операционную фазу на базе Плана действий, определяющего все технические условия, которым должна соответствовать Украина.

При этом в документе сказано, что План действий для Украины будет двухфазным и будет содержать два типа контрольных показателей: предварительные показатели в сфере рамочной политики (законодательство и планирование), которые, в свою очередь, проложат путь для обеспечения соответствия более специфическим показателям в сфере эффективной и постоянной реализации законодательных изменений на практике.

Кроме того, подчеркивается в документе, эффективная реализация соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии сохранит свое особо важное значение.

В выводах отмечается, что страны ЕС при посредничестве Совета ЕС будут участвовать в различных этапах безвизового диалога, включая участие в консультациях о проекте Плана действий и определении контрольных показателей.

При этом сам проект Плана действий будет принимать во внимание оценки экспертов, полученные в ходе подготовительной стадии визового диалога, а также будет сопровождаться предварительной оценкой последствий возможной будущей либерализации визового режима.

Еврокомиссия будет информировать Совет ЕС об исполнении первого списка контрольных показателей (в области рамочной политики) с тем, чтобы принять решение о переходе к оценке соответствия второму списку более специфических контрольных показателей.

Кроме того, предполагается, что эксперты стран-членов ЕС смогут принимать участие в мониторинговых миссиях Еврокомиссии в рамках безвизового диалога с Украиной. При этом в выводах также отмечается, что такой подход к подготовке перехода к безвизовому режиму должен стать примером для будущих переговоров с остальными странами-членами «Восточного партнерства».

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз начали переговоры о либерализации визового режима в декабре 2008 года. В мае нынешнего года стороны договорились о предоставлении Украине Плана действий, который, по своей сути должен был соответствовать «дорожным картам», предоставленным ранее странам Западных Балкан.

Украина и ЕС надеются одобрить План действий по либерализации визового режима на саммите ЕС-Украина 22 ноября этого года в Брюсселе.

Инициатива «Восточное партнерство» была начата ЕС в мае 2009 года. Она подразумевает усиление сотрудничества с шестью странами-восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.