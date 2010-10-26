Клюев: правительство уделяет большое внимание экологии
11:45, 26 октября 2010Разное
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«События последних лет показали нам и всему миру, насколько хрупок наш мир, как можно легко убрать то равновесие, которое было в экологических вопросах», - сказал А.КЛЮЕВ.
Он отметил, что аномальная летняя жара как в Украине, так и в Европе показала, что экологический баланс может быть легко нарушен. «Поэтому правительство и Президент Украины уделяют огромное значение вопросам экологии», - сказал А.КЛЮЕВ.
Как сказал первый вице-премьер, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ определил экологию одним из приоритетов. «Для правительства, которое занимается сейчас развитием экономики, наряду с экономическим эффектом первым вопросом стоит экологический», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.
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