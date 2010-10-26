В ближайшие 10 лет Украина не имеет шансов присоединиться к ЕС – эксперт

Координатор направления «Европейский выбор» в «Правительстве перемен» Валерий ЧАЛЫЙ считает, что в ближайшие 10 лет Украина не имеет шансов присоединиться к Европейскому Союзу.

Об этом он сказал в эфире TВi, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Хорошо, что мы идем по определенному графику, но не нужно делать бравурных заявлений. В этом документе (так называемой "матрице Фюле", перечень краткосрочных задач, которые поставил перед страной ЕС) есть сроки более длительные, и там идет речь о более сложных вопросах. Конституционная реформа, политическая реформа, борьба с коррупцией, те законы, которые приняты, но каждый раз передвигаются, в частности, закон о декларировании государственными служащими расходов», – сказал В.ЧАЛЫЙ.

По его словам, в следующие 10 лет Украина не имеет шансов присоединиться к ЕС потому, что новая власть за полгода отбросила страну в восприятии европейцев, в рейтингах на несколько лет назад.

«Евроинтеграция – это не только задача МИД. Это задача власти в целом. Если нет нормальной основы, то вряд ли можно достичь прорывов» - сказал В.ЧАЛЫЙ.