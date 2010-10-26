Главное за 26 октября (день)

Новости дня

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Главными новостями первой половины сегодняшнего дня стали сообщения о существенном увеличении активов Нацбанка, о готовности Украины к транзиту газа зимой - в ПХГ закачано 23,7 млрд. куб. м, а также о том, что Украина и Россия скоро подпишут договор о транзите нефти...

Финансы

Активы Нацбанка за январь-сентябрь увеличились на 22% - до 441 млрд. грн.

Активы Национального банка Украины в январе-сентябре 2010 года увеличились на 22% - до 441,269 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» от 26 октября т.г.

Средства и депозиты в иностранной валюте увеличились на 27% - до 124,756 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов – на 32% - до 147,409 млрд. грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований сократился почти в 5 раз – до 103 млн. грн. Монетарное золото выросло на 21% - до 6,565 млрд. грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 32% - до 60,430 млрд. грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 12% - до 65,089 млрд. грн., взносы в счет квоты МВФ – на 2%, до 16,896 млрд. грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период увеличились на 26% - до 337,029 млрд. грн., в том числе банкноты и монеты в обороте выросли на 11% - до 189,208 млрд. грн., средства банков – на 16%, до 27,03 млрд. грн., средства государственных и других учреждений – в 14 раз, до 31,369 млрд. грн. За указанный период объем депозитных сертификатов, эмитированных Нацбанком, увеличился в 5 раз - до 15,778 млрд. грн., обязательства перед МВФ – на 9%, до 72,834 млрд. грн.

Уставный капитал НБУ оставался на уровне 100 млн. грн., а собственный капитал увеличился на 9% до 104,240 млрд. грн. В том числе фонды и другие резервы увеличились в 3 раза – до 19,115 млрд. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов сократились на 2% - до 92,397 млрд. грн.

Нефть. Газ

Украина готова к транзиту газа зимой. В ПХГ закачано 23,7 млрд. куб. м

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» завершила сезон закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) и ведет работы по подготовке к отбору газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 25 октября т.г. в хранилищах находится 23,72 млрд. куб. м природного газа. ПХГ переходят в стадию так называемых «нейтральных периодов». На сегодня только одно хранилище (Бильче-Волицкое, УМГ «Львовтрансгаз») остается в режиме закачивания, остальные 11 – в нейтральном режиме.

По словам первого заместителя ДК «Укртрансгаз» Мирослава ХИМКО, все ПХГ выведены в нейтральные периоды и проходят подготовку к сезону отбора. В настоящее время выполняются работы по обеспечению надежной и безаварийной их эксплуатации в последующие сезоны.

При нейтральных периодах в хранилищах проходит процесс стабилизации пластовой системы, распределения газа по залежам, а также инерционные газодинамические процессы.

В настоящее время выполняются промышленные геофизические исследования, измерения пластовых давлений, исследования скважин и проходит подготовка к периоду отбора газа.

Именно во время остановки у технических бригад, обслуживающих работу ПХГ, есть возможность «стравить» газ по коммуникациям и провести комплекс технических и технологических мероприятий: выполнить профилактику всего комплекса запорной арматуры, заменить отработанную арматуру; выполнить "огневые" работы, решить новые технологические введения; провести подготовку к работе установок осушки газа.

Украина и Россия скоро подпишут договор о транзите нефти

Украина и Россия в ближайшее время подпишут договор о транзите нефти.

Об этом заявил сегодня на брифинге первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Мы близки к подписанию этих вопросов», - сказал А.КЛЮЕВ. При этом он не уточнил основных положений договора, сославшись на то, что переговоры еще продолжаются. «Сейчас идет переговорный процесс», - отметил первый вице-премьер.

Украина получит от ЕБРР 50 млн. евро на развитие альтернативной энергетики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запускает Программу финансирования альтернативной энергетики в Украине (USELF), которая предусматривает кредитное финансирование в объеме 50 млн. евро для украинских компаний, инвестирующих в возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, также дополнительные 20 млн. евро в рамках программы USELF будут предоставлены международной организацией Clean Technology Fund. В частности, программа предполагает займ в объеме до 15 млн. евро для финансирования производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, таких как вода, ветер, биомасса и солнечная энергия. Также предполагается, что в рамках программы могут финансироваться проекты по производству твердого топлива из биомассы (пеллеты).

Агро

В Аграрный фонд закупят 100-150 тыс. тонн свекловичного сахара

Министерство аграрной политики Украины рассчитывает закупить в Аграрный фонд 100-150 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая.

Об этом сообщил в беседе с журналистами заместитель министра аграрной политики Иван ДЕМЧАК.

«100-150 тыс. тонн – это та норма, которая позволила бы нам выйти на розницу», – сказал И.ДЕМЧАК.

По его словам, первый тендер по закупке сахара, назначенный на 5 октября, не состоялся, поскольку был всего один участник. Следующий тендер запланирован на 27 октября т.г.

При этом И.ДЕМЧАК не смог назвать предполагаемый объем закупки сахара и его цену.

Замминистра отметил, что ранее Аграрный фонд закупал продукцию на Аграрной бирже, но сегодня лишен такой возможности.

Строительство

Мост через Днепр в Кременчуге начнут строить в 2012 году

Строительство моста через Днепр в Кременчуге (Полтавская обл.) планируют начать в 2012 году.

Об этом журналистам заявил мэр города Николай ГЛУХОВ.

Он сообщил, что 27 октября в Кременчуг приедут заместитель министра экономики и заместитель министра финансов. Они на месте посмотрят на ситуацию, после чего вынесут постановления об утверждении ТЭО на заседание правительства.

По словам Н.ГЛУХОВА, технико-экономическое обоснование нового моста было готово еще в 2006 году, однако с приходом к власти правительства Юлии ТИМОШЕНКО ТЭО не утвердили в Кабмине.

"Я лично 5 раз просил Юлию ТИМОШЕНКО вынести на заседание Кабмина ТЭО с тем, чтобы утвердить его. Но это не было сделано", – сказал мэр.

Промышленность

Кабмин разрешил ГАК «Антонов» быть участником хозобществ

Кабинет министров Украины внес изменения в Устав Государственного авиастроительного концерна "Антонов", которыми разрешил концерну быть участником хозяйственных обществ.

Текст соответствующего постановления от 25 октября 2010 г. № 965 размещен на сайте правительства.

Согласно документу, пункт 7 Устава Государственного авиастроительного концерна "Антонов", утвержденного постановлением Кабмина от 30 октября 2008 г. № 1014, дополнен после слов "Концерн имеет право" словами "быть участником хозяйственных обществ по отдельному решению Кабинета Министров Украины (при условии согласования Минпромполитики и Фондом государственного имущества учредительных документов указанных обществ, в том числе изменений к ним)".

Общество

Клюев: правительство уделяет большое внимание экологии

Правительство уделяет большое внимание экологии. Об этом заявил сегодня, открывая в Киеве международный экологический форум «Окружающая среда-2010», первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«События последних лет показали нам и всему миру, насколько хрупок наш мир, как можно легко убрать то равновесие, которое было в экологических вопросах», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что аномальная летняя жара как в Украине, так и в Европе показала, что экологический баланс может быть легко нарушен. «Поэтому правительство и Президент Украины уделяют огромное значение вопросам экологии», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сказал первый вице-премьер, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ определил экологию одним из приоритетов. «Для правительства, которое занимается сейчас развитием экономики, наряду с экономическим эффектом первым вопросом стоит экологический», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.