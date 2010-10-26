ЕС и Казахстан начнут переговоры о новом соглашении

Европейский Союз и Казахстан планируют в ближайшее время начать переговоры о соглашении о партнерстве и сотрудничестве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили сегодня на брифинге президенты Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

«Я подчеркнул европейские обязательства улучшить наши отношения с Казахстаном через соглашение о партнерстве и сотрудничестве, и я уверен, что мы сможем начать переговоры в конце этого года или в начале следующего», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

«Большое значение имеет начало переговоров про соглашение о продвинутом партнерстве между Казахстаном и ЕС», - сказал Н.НАЗАРБАЕВ.

Стороны отметили, что в ходе сегодняшней встречи обсудили, в частности вопросы экономического сотрудничества, вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию, а также вопросы политических реформ и защиты прав человека.

Президент Казахстана отметил, что ЕС является крупнейшим торговым партнером его страны, а также крупнейшим инвестором – около трети всех инвестиций в экономику Казахстана, или около 50 млрд. долл. вложены компаниями стран-членов ЕС.

Н.НАЗАРБАЕВ также пригласил Ж.БАРРОЗУ принять участие в декабрьском саммите ОБСЕ в Астане, и тот принял приглашение.