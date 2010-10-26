Грищенко обсудил с министром иностранных дел Бельгии европейскую перспективу Украины

В Брюсселе в рамках рабочего визита министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО состоялась двусторонняя встреча руководителя МИД Украины с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и институционных реформ Бельгии Стивеном ВАНАКЕРЕ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в ходе встречи был обсужден широкий круг актуальных вопросов украинско-бельгийских отношений и сотрудничества Украины с ЕС.

При обмене мнениями относительно состояния двусторонних отношений руководители МИД Украины и Бельгии отметили важность визита в ноябре этого года с экономической миссией в Украине принца ФИЛИППА во главе большой делегации бельгийских предпринимателей.

Особое внимание в контексте сотрудничества Украины с ЕС было уделено подготовке к следующему саммиту Украина-ЕС, который состоится в ноябре в Брюсселе, в частности предоставлению Украины Плана действий по безвизовому режиму, завершению переговоров по Соглашению об ассоциации и зоне свободной торговли. Руководитель МИД Бельгии, которая председательствует в ЕС, особо отметил поддержку Брюсселем евро-интеграционных устремлений Украины. Стороны констатировали обоюдную заинтересованность двух стран в дальнейшем всестороннем углублении двусторонних отношений.

Министры иностранных дел Украины и Бельгии затронули вопрос сотрудничества двух стран в рамках работы международных организаций. Среди другого, руководитель внешнеполитического ведомства Украины проинформировал своего бельгийского коллегу о ходе экономических реформ и демократических преобразований в нашем государстве.

В рамках рабочего визита в Брюссель 25 октября с.г. министр иностранных дел Украины К.ГРИЩЕНКО имел встречу с министром экономики и упрощения процедур Бельгии Винсентом Ван КВИКЕНБОРНОМ. В ходе встречи К.ГРИЩЕНКО проинформировал бельгийского министра о мерах по реализации политических и социально-экономических реформ в Украине, о внутриполитической ситуации накануне местных выборов. Министры также обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества.