В ГУАМ договорились активизировать сотрудничество с Японией в сфере туризма

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ обсудили вопросы активизации использования туристического потенциала стран-членов для японских туристов.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, 25-26 октября в Киеве в рамках деятельности Организации состоялось 6-е заседание Рабочей группы по туризму.

В нем приняли участие специалисты туристических операторов и агентств государств-членов ГУАМ, а также представители Посольства Японии в Украине и авиакомпании «Турецкие авиалинии».

Участники заседания обсудили итоги Всемирной туристической выставки JATA World Trade Fair 2010 (26 сентября, Токио) и результаты проведенных в рамках выставки встреч с японскими туроператорами.

Также был обсужден ход выполнения Плана действий по развитию совместного туристического продукта ГУАМ и уделено особое внимание процессу подготовки туристических гидов, владеющих английским и японским языками, для каждого из государств-членов ГУАМ.

Отдельное внимание было акцентировано на перспективном направлении деятельности организации, связанном с активизацией сотрудничества в сфере туризма с Японией, в частности, с японскими туристическими операторами, заинтересованными в туристическом потенциале ГУАМ. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе семинара JICA в феврале 2011 года в Японии.

Кроме того, участники заседания приняли решение о проведении летом 2011 года пресс-туров для представителей японских информационных агентств и разработке туристического портала ГУАМ.

Очередное заседание Рабочей группы по туризму состоится в конце января 2011 года, сообщили в Секретариате ГУАМ.