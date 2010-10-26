Курс НБУ на 27 октября

Официальный курс НБУ на 27.10.10 100 USD – (на 26 октября – 791.1600) 100 EUR – (на 26 октября – 1110.0766) 10 RUR – (на 26 октября – 2.6175) Учетные курсы банковских металлов на 27.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – (на 26 октября – 106411.02) 961 XAG 10 Серебро – (на 26 октября – 1875.84) 962 XPT 10 Платина – (на 26 октября-134180.74) 964 XPD 10 Палладий – (на 26 октября-48023.41)

Официальный курс НБУ на 27.10.10 100 USD – (на 26 октября – 791.1600) 100 EUR – (на 26 октября – 1110.0766) 10 RUR – (на 26 октября – 2.6175) Учетные курсы банковских металлов на 27.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – (на 26 октября – 106411.02) 961 XAG 10 Серебро – (на 26 октября – 1875.84) 962 XPT 10 Платина – (на 26 октября-134180.74) 964 XPD 10 Палладий – (на 26 октября-48023.41)

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