В Севастополе обсудили вопрос увеличения участия РФ в развитии города

Вопросы увеличения участия бюджета Российской Федерации в социально-экономическом развитии города Севастополя обсудили в ходе двухсторонних консультаций представители городских властей и российские эксперты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Игорь ЛОКТИОНОВ на брифинге для журналистов. По его словам: «Состоялись очень серьезные консультации с экспертами Российской Федерации, которые представляют Министерство экономики, Министерство иностранных дел, Министерство обороны России. Эти консультации касались вопросов пребывания Черноморского флота РФ на территории Севастополя и других населенных пунктов, и в первую очередь касались расширения сотрудничества в области экономической и социальной».

Он отметил, что «те вопросы, которые поставила сегодня городская госадминистрация перед руководством Украины и РФ, вполне нормальны и адекватны». Как пояснил И.ЛОКТИОНОВ, «связано это с тем, что сегодня готовится к подписанию серьезный документ для города Севастополя - программа устойчивого развития Севастополя до 2015 года.

«Предполагается очень значительное увеличение объемов финансирования, которые должны быть направлены на социально-экономическое развитие города. Поэтому, мы вправе были поставить эти вопросы перед РФ - об увеличении участия Российской Федерации в социально-экономическом развитии города Севастополя», - сказал И.ЛОКТИОНОВ.

«В свое время правительствами одной и другой сторон были приняты ряд документов по этому вопросу. В 2004 году мы получили первый объем транша на эти цели, деньги были направлены на конкретные цели, которые были согласованы с руководством флота. Сегодня этот объем (объем участия бюджета РФ в развитии социальной инфраструктуры города на 2010 год - УНИАН) составляет порядка 39 млн. грн., на следующий год - более 40 млн. грн., но мы хотели бы, чтобы объем этих средств был увеличен в несколько раз. Поэтому данный был вопрос был одним из основных, который обсуждался с экспертами», - сообщил И.ЛОКТИОНОВ.

Кроме того, как сказал вице-губернатор, «поднимался вопрос, связанный с погашением задолженности по заработной плате и социальным платежам на предприятиях ЧФ РФ, в том числе на 13-м судоремонтном заводе, ряде других формирований». По его словам, «этот вопрос тоже решен положительно, и в ближайшее время эти задолженности будут погашены, в том числе перед налоговой и социальными фондами».