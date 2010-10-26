Более 100 человек погибли во время цунами в Индонезии
19:47, 26 октября 2010Разное
0
Более 100 человек погибли в Индонезии в результате трехметрового цунами, сообщает Газета.Ru.
Ранее сообщалось, что в понедельник на острове Суматра произошло землетрясение магнитудой 7,5.
Как заявили представители власти, 80% домов в этом районе разрушено, также ощущаются перебои с поставками продовольствия.
380 человек считаются пропавшими без вести.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter