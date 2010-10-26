Более 100 человек погибли во время цунами в Индонезии

Более 100 человек погибли в Индонезии в результате трехметрового цунами, сообщает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что в понедельник на острове Суматра произошло землетрясение магнитудой 7,5.

Как заявили представители власти, 80% домов в этом районе разрушено, также ощущаются перебои с поставками продовольствия.

380 человек считаются пропавшими без вести.