Главное на 26 октября (вечер)

Основные события второй половины дня



Финансы



Профицит платежного баланса Украины в январе-сентябре 2010 г., по предварительным данным, составил 6,441 млрд. долл. против 12,173 млрд. долл. дефицита за соответствующий период 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, за III квартал (июль-сентябрь) т.г. профицит платежный баланса составил 2,014 млрд. долл., в том числе, в сентябре – 1,241 млрд. долл.

По данным Нацбанка, за январь-сентябрь т.г. текущий счет был сформирован с дефицитом 826 млн. долл., что на 30 млн. долл. меньше, чем за соответствующий период 2009 года. В том числе, за III квартал дефицит текущего счета составил 1,050 млрд. долл.

«Ухудшение состояния текущего счета в ІІІ квартале предопределено ростом дефицита торговли товарами - до 2,8 млрд. дол… Основными факторами высокого дефицита торговли товарами выступали эффекты возобновления внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, укрепление реального эффективного курса гривни (с начала года - на 9,4%), а также очень высокие объемы импорта энергоносителей», - говорится в сообщении.

НБУ отмечает, что уже третий месяц подряд, счет текущих операций является дефицитным, и в сентябре он был на уровне 259 млн. долл.

Профицит счета капитального и финансового счета сохраняется на протяжении последних 6 месяцев. В сентябре 2010 года он составил 1,5 млрд. долл. и был обеспечен притоком капитала по долговым ценными бумагам государственного сектора и сохранением достаточно высоких объемов поступлений прямых иностранных инвестиций. В то же время НБУ отмечает значительное усиление спроса на валюту на наличном рынке.

С начала года профицит капитального и финансового счетов достиг 7,3 млрд. долл., в то время как за 9 месяцев 2009 года дефицит составлял 11,3 млрд. долл.

Чистые поступления прямых иностранных инвестиций в сентябре составили 567 млн. дол. Основным реципиентом выступал банковский сектор, который получил около 60% ПИИ. В целом с начала года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 3,6 млрд. долл., из которых в банковский сектор поступило 34%.

Сальдо по кредитам и облигациям в сентябре было положительным на уровне 2,4 млрд. долл. благодаря значительному притоку по долговым привлечениям государственного сектора. В частности, правительство Украины привлекло 2 млрд. долл. за счет размещения еврооблигаций. Также в сентябре наблюдался чистый приток капитала по внутренним правительственным бумагам и НДС-облигациям на уровне 401 млн. долл. «В первую очередь этот приток был предопределен заинтересованностью нерезидентов в размещенных правительством в конце августа НДС-облигаций... Другим фактором выступает высокая ликвидность мировой финансовой системы в результате попытки развитых стран стимулировать свои экономики за счет монетарной экспансии», - констатируют в НБУ.

При этом, сальдо по операциям частного сектора с кредитами и облигациями было сбалансированным. С одной стороны, традиционно остается отрицательным сальдо по

операциям банковского сектора на уровне 200 млн. долл., даже не смотря на размещение новых еврооблигаций Приватбанком на 200 млн. долл. С другой стороны, сальдо по операциям реального сектора сформировалось положительным на уровне 192 млн. долл. благодаря активным привлечениям долгосрочных кредитов. В целом за 9 месяцев 2010 года сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора остается отрицательным - на уровне 1,2 млрд. долл., что в 5,5 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем резервных активов НБУ по состоянию на 1 октября 2010 года, составлял 34,7 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,8 месяца будущего периода.

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Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО надеется, что до конца этого года в Украине будут приняты изменения к таможенному законодательству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке в ходе рабочего визита в регион. «Надеюсь, что до Нового года мы сможем принять изменения к таможенному законодательству», - сказал С. ТИГИПКО. Он отметил, что уже на следующей неделе изменения в таможенный кодекс будут разосланы экспертам для объективной оценки, затем будет публичное обсуждение.

«Таможенный кодекс – на этой неделе мы заканчиваем кодификацию всего законодательства, вносим те изменения, которые предлагает бизнес. Со следующей недели этот таможенный кодекс будет разослан профессионалам, мы начнем отрабатывать с профессионалами, - объяснил С. ТИГИПКО, - А потом мы предадим его публичности, для того, чтобы он был уже максимально готов, чтобы не возникало каких-то дополнительных вопросов».

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Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства не согласовал предложенные таможенниками изменения к Таможенному кодексу, которые расширяют их права по проведению постаудита после растаможивания товаров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

В комитете, в частности, отметили, что в изменениях к Таможенному кодексу прописывалось право для таможенников проводить выездные проверки деятельности налогоплательщиков, получать финансовые и бухгалтерские документы и отчеты предприятий, обследовать производственные, складские и торговые помещения.

Согласно выводам экспертов комитета, такие изменения необоснованно расширяют полномочия таможенников и приводят к дублированию функций налоговиков.

В то же время в пресс-службе Гостаможслужбы отмечают, что для упрощения таможенного оформления товаров в Украине необходимо расширить полномочия таможенников по постаудиту. В Европе такие проверки предпринимателей таможенники могут проводить в течение трех лет после растаможивания товаров. В настоящее время в Украине в рамках постаудита проверяются исключительно конкретные операции субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Кроме того, комитет не согласовал проект правительственного постановления, разработанный таможенниками, которым им предоставляется право самостоятельно формировать график проверок предпринимателей, не согласовывая их проведение с налоговыми органами.

По мнению экспертов Госкомпредпринимательства, отсутствие координации действий между контролирующими органами относительно одновременного проведения проверок удвоит нагрузку на субъектов ВЭД.

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В Виннице премьер-министра Николая АЗАРОВА предприниматели встретили его тысячным митингом, протестуя против возможного принятия Верховной Радой Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходил возле административного здания Винницкой областной государственной администрации на ул. Соборная, 70 в Виннице.

В это же время в помещении Винницкой облгосадминистрации Н.АЗАРОВ проводил совещание с административно-хозяйственным активом области относительно проблемных вопросов в социально-экономическом развитии региона.

Перед митингующими выступили лидеры общественных организаций предпринимателей и партий. Предприниматели стояли с многочисленными плакатами «Країну для людей», «Влада вбиває малий бізнес», «Олігархам - пільги – підприємцям - кайдани» и другими.

Ближе к окончанию совещания, Н.АЗАРОВ, слыша шум демонстрантов, который доносился с улицы, сказал, что к людям необходимо прислушиваться и где-то корректировать свои решения.

«Мы, конечно, к людям всегда прислушиваемся, и даже если на площадь вышло 100-200 человек, мы всегда слушаем их. Я никогда не отмахиваюсь от проблем. Мы знаем, кто эти митинги организовывает, но даже проплаченный митинг надо выслушать, где-то скорректировать свои решения, но главная линия правительства - реформы и налоговая реформа – одна из глобальных реформ», - прокомментировал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр также призвал демонстрантов читать проект Налогового кодекса.

«Те, кто свистят, возможно, обмануты и не знают и не читали что там, в Налоговом кодексе содержится», - добавил Н.АЗАРОВ.

Банки



Служба безопасности Украины выступает за получение информации о движении средств предприятий на банковских счетах без раскрытия банковской тайны в судах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время расширенного оперативного совещания заявил первый заместитель председателя СБУ - начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владимир РОКИТСКИЙ.

«По нашему мнение, самым эффективным (методом – УНИАН) в противодействии преступности в сфере налогообложения было бы внедрение европейской практики получения информации правоохранительными органами о движении средств на расчетных счетах субъектов хозяйствования без раскрытия банковской тайны в судах», - отметил он.

По словам В.РОКИТСКОГО, СБУ в 2010 году выявила 432 преступления, связанных с минимизацией налоговых обязательств, в основном, они должностные – 351. Возбуждено и расследуется 384 уголовных дела. Общая сумма убытков по делам, находящимся в производстве, составляет 645,9 млн. грн., из которых возмещено 207 млн. грн. Наложен арест на имущество в размере 96 млн. грн.

В 2010 году было раскрыто 308 преступлений, связанных с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость, по которым возбуждено 214 уголовных дел. Сумма убытка по данным делам составила более 272 млн. грн., предупреждено незаконное возмещение НДС на сумму 68 млн. грн.

Как отметил В.РОКИТСКИЙ, процедура возмещения НДС остается непрозрачной и создает основания для злоупотреблений со стороны должностных лиц и предпринимателей.

«Усложненный порядок получения в банковских учреждениях ведомостей о реальном движении средств такого рода субъектов хозяйствования (предприятий-«минимизаторов» - УНИАН), отсутствие своих ресурсов погашения нанесенных государству убытков обуславливает некоторые трудности процессуального порядка…», - сказал он.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9440/7,9510 грн./долл., к 12:00 цены повысились – 7,9475/7,9515 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9470/7,9530 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг». Рублевый рынок открылся котировками 0,2613/0,2616 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2612/0,2615 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2614/0,2616 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,3650 рублей за доллар (+0,13). На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3910/1,3980 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0965/11,1075 грн./евро, к 12:00 цены установились на уровне 11,0970/11,1045 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 11,0655/11,0800 грн./евро.

Международные отношения

Во время визита премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА в Киев планируется обсуждение вопроса транзита поездов на зимнюю Олимпиаду-2014 в Сочи через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске сообщил генеральный директор "Укрзализныци" Михаил КОСТЮК.

«По поручению Президента Украины "УЗ" создает условия, чтобы российские поезда в направлении Сочи на зимнюю Олимпиаду 2014 г. проезжали по территории Украины. Это классический маршрут. Для железных дорог Украины это выгодно. Мы получаем дополнительные доходы, а россияне получают максимально короткий маршрут», - отметил М. КОСТЮК.

По его словам, также во время визита российского премьер-министра будут рассматриваться вопросы упрощения таможенного контроля в поездах на направлении Киев- Москва.

«Мы должны упростить таможенный контроль, чтобы обеспечить «спокойный» проезд пассажиров ночью», - уточнил гендиректор "Укрзализныци".

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Вопросы увеличения участия бюджета Российской Федерации в социально-экономическом развитии города Севастополя обсудили в ходе двухсторонних консультаций представители городских властей и российские эксперты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Игорь ЛОКТИОНОВ на брифинге для журналистов. По его словам: «Состоялись очень серьезные консультации с экспертами Российской Федерации, которые представляют Министерство экономики, Министерство иностранных дел, Министерство обороны России. Эти консультации касались вопросов пребывания Черноморского флота РФ на территории Севастополя и других населенных пунктов, и в первую очередь касались расширения сотрудничества в области экономической и социальной».

Он отметил, что «те вопросы, которые поставила сегодня городская госадминистрация перед руководством Украины и РФ, вполне нормальны и адекватны». Как пояснил И.ЛОКТИОНОВ, «связано это с тем, что сегодня готовится к подписанию серьезный документ для города Севастополя - программа устойчивого развития Севастополя до 2015 года.

«Предполагается очень значительное увеличение объемов финансирования, которые должны быть направлены на социально-экономическое развитие города. Поэтому, мы вправе были поставить эти вопросы перед РФ - об увеличении участия Российской Федерации в социально-экономическом развитии города Севастополя», - сказал И.ЛОКТИОНОВ.

«В свое время правительствами одной и другой сторон были приняты ряд документов по этому вопросу. В 2004 году мы получили первый объем транша на эти цели, деньги были направлены на конкретные цели, которые были согласованы с руководством флота. Сегодня этот объем (объем участия бюджета РФ в развитии социальной инфраструктуры города на 2010 год - УНИАН) составляет порядка 39 млн. грн., на следующий год - более 40 млн. грн., но мы хотели бы, чтобы объем этих средств был увеличен в несколько раз. Поэтому данный был вопрос был одним из основных, который обсуждался с экспертами», - сообщил И.ЛОКТИОНОВ.

Кроме того, как сказал вице-губернатор, «поднимался вопрос, связанный с погашением задолженности по заработной плате и социальным платежам на предприятиях ЧФ РФ, в том числе на 13-м судоремонтном заводе, ряде других формирований». По его словам, «этот вопрос тоже решен положительно, и в ближайшее время эти задолженности будут погашены, в том числе перед налоговой и социальными фондами».

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Сегодня в ходе 8-го заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества РФ и Украины министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО и министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН обсудили вопрос строительства моста через Керченский пролив.



Как передает корреспондент УНИАН, по словам К.ЕФИМЕНКО, стоимость моста будет зависеть от того, будет ли он автомобильным или железнодорожным, или совмещенным.

«Для того, чтобы определить стоимость, необходимо, чтобы поработали проектные институты. И на стадии разработки ТЭО сформировали данное решение. Оно будет зависеть от того, будет ли это автомобильный мост, железнодорожный или совмещенный мост. Такие специалисты есть и в Украине, также сильна мостостроительная отрасль и в РФ », - отметил он.

По словам министра, переговоры относительно строительства будут продолжаться.

«Принято решение, что мы двигаемся в данном направлении, сейчас нам необходимо определить финансовое учреждение, которое профинансирует разработку ТЭО», - отметил министр.

По его словам, пока что проектный институт не выбирался, поскольку при его выборе будет учитываться также и мнение финансового учреждения, которое будет выделять средства под этот проект.

«Мы рассматриваем вопрос относительно того, чтобы этот мост был платным со временем», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

В свою очередь, И.ЛЕВИТИН отметил, что в России есть хорошие специалисты по мостостроению.

«Мы считаем, что здесь должна быть отдельная специализированная компания, которая станет инвестором, у нас пока не выбран инвестор, и нет источника для этого финансирования. У нас есть совместное предложение, которое мы завтра доложим председателям правительств – то, как мы видим нашу дальнейшую работу», - отметил И.ЛЕВИТИН.

По его словам, подкомиссия отработала все вопросы, однако окончательное слово остается за инвестором.

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Европейский Союз и Казахстан планируют в ближайшее время начать переговоры о соглашении о партнерстве и сотрудничестве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили сегодня на брифинге президенты Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

«Я подчеркнул европейские обязательства улучшить наши отношения с Казахстаном через соглашение о партнерстве и сотрудничестве, и я уверен, что мы сможем начать переговоры в конце этого года или в начале следующего», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

«Большое значение имеет начало переговоров про соглашение о продвинутом партнерстве между Казахстаном и ЕС», - сказал Н.НАЗАРБАЕВ.

Стороны отметили, что в ходе сегодняшней встречи обсудили, в частности вопросы экономического сотрудничества, вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию, а также вопросы политических реформ и защиты прав человека.

Президент Казахстана отметил, что ЕС является крупнейшим торговым партнером его страны, а также крупнейшим инвестором – около трети всех инвестиций в экономику Казахстана, или около 50 млрд. долл. вложены компаниями стран-членов ЕС.

Н.НАЗАРБАЕВ также пригласил Ж.БАРРОЗУ принять участие в декабрьском саммите ОБСЕ в Астане, и тот принял приглашение.

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В Брюсселе в рамках рабочего визита министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО состоялась двусторонняя встреча руководителя МИД Украины с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и институционных реформ Бельгии Стивеном ВАНАКЕРЕ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в ходе встречи был обсужден широкий круг актуальных вопросов украинско-бельгийских отношений и сотрудничества Украины с ЕС.

При обмене мнениями относительно состояния двусторонних отношений руководители МИД Украины и Бельгии отметили важность визита в ноябре этого года с экономической миссией в Украине принца ФИЛИППА во главе большой делегации бельгийских предпринимателей.

Особое внимание в контексте сотрудничества Украины с ЕС было уделено подготовке к следующему саммиту Украина-ЕС, который состоится в ноябре в Брюсселе, в частности предоставлению Украины Плана действий по безвизовому режиму, завершению переговоров по Соглашению об ассоциации и зоне свободной торговли. Руководитель МИД Бельгии, которая председательствует в ЕС, особо отметил поддержку Брюсселем евро-интеграционных устремлений Украины. Стороны констатировали обоюдную заинтересованность двух стран в дальнейшем всестороннем углублении двусторонних отношений.

Министры иностранных дел Украины и Бельгии затронули вопрос сотрудничества двух стран в рамках работы международных организаций. Среди другого, руководитель внешнеполитического ведомства Украины проинформировал своего бельгийского коллегу о ходе экономических реформ и демократических преобразований в нашем государстве.

В рамках рабочего визита в Брюссель 25 октября с.г. министр иностранных дел Украины К.ГРИЩЕНКО имел встречу с министром экономики и упрощения процедур Бельгии Винсентом Ван КВИКЕНБОРНОМ. В ходе встречи К.ГРИЩЕНКО проинформировал бельгийского министра о мерах по реализации политических и социально-экономических реформ в Украине, о внутриполитической ситуации накануне местных выборов. Министры также обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества.

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В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ обсудили вопросы активизации использования туристического потенциала стран-членов для японских туристов.



Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, 25-26 октября в Киеве в рамках деятельности Организации состоялось 6-е заседание Рабочей группы по туризму.

В нем приняли участие специалисты туристических операторов и агентств государств-членов ГУАМ, а также представители Посольства Японии в Украине и авиакомпании «Турецкие авиалинии».

Участники заседания обсудили итоги Всемирной туристической выставки JATA World Trade Fair 2010 (26 сентября, Токио) и результаты проведенных в рамках выставки встреч с японскими туроператорами.

Также был обсужден ход выполнения Плана действий по развитию совместного туристического продукта ГУАМ и уделено особое внимание процессу подготовки туристических гидов, владеющих английским и японским языками, для каждого из государств-членов ГУАМ.

Отдельное внимание было акцентировано на перспективном направлении деятельности организации, связанном с активизацией сотрудничества в сфере туризма с Японией, в частности, с японскими туристическими операторами, заинтересованными в туристическом потенциале ГУАМ. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе семинара JICA в феврале 2011 года в Японии.

Кроме того, участники заседания приняли решение о проведении летом 2011 года пресс-туров для представителей японских информационных агентств и разработке туристического портала ГУАМ.

Очередное заседание Рабочей группы по туризму состоится в конце января 2011 года, сообщили в Секретариате ГУАМ.

АПК



Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пригрозил чиновникам увольнениями за срывы закупок продовольствия в государственный резерв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время совещания с административно-хозяйственным активом Винницкой области относительно проблемных вопросов в социально-экономическом развитии региона.

По словам Н,АЗАРОВА, правительство приняло решение о закладке крупных объемов сухого молочного порошка, мяса, зерна, круп в госрезерв. «Сейчас пойдет сезонное снижение производства молока, и нам нельзя допустить, чтобы у нас опять подскочили цены. Если наши чиновники не будут у вас покупать, я их просто выгоню с работы. Я два месяца только тем и занимаюсь, что требую, чтобы они закупали, закупали, закупали», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что есть средства и необходимо создавать запасы. «Теперь разобрались с долгами, есть деньги в стране и надо создавать запасы», - уверен Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр считает, что государство должно быть готово к ажиотажным всплескам цен. «Почему не смогли отреагировать на ажиотажный всплеск цен, который был спровоцирован? Потому что нечем было реагировать. Чего у нас цены подскочили? У государства должны быть возможности для реагирования, и мы обязательно сейчас создадим запасы продовольствия», - подчеркнул премьер.

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Гибель дикой птицы в Запорожской области, по предварительным данным, вызвана не гриппом птицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

«При проведении патологоанатомического рассечения погибшей птицы выявлены поражения, характерные для аспергилеза птицы. Патизменений, характерных для гриппа птицы, не обнаружено», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что для исключения инфекционных заболеваний отобран патматериал и направлен в Главное управление Запорожской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины и Главное управление Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветсанэкспертизе. Лабораторные исследования продолжаются.

Специалисты Государственной службы ветеринарной медицины провели сбор и утилизацию трупов птицы, осуществляют постоянный мониторинг ситуации, проводят обследование птицы в частных хозяйствах населения.

По состоянию на 10:00 25 октября новых случаев гибели птицы на острове Большой Дзендзик не зафиксировано. Ситуация находится на постоянном контроле Госкомветмедицины.

Напомним, 22 октября 2010 года в управление ветеринарной медицины в Бердянске поступило сообщение о массовой гибели бакланов на острове Большой Дзендзик (Национальный природный парк "Приазовский"). На местах гибели обнаружено около 1 тысячи трупов бакланов и серебристой чайки, как недавно погибших, так и мумифицированных.

Строительство



При условии поддержки Национального банка государственные банки готовы предоставить кредиты под 10-12% годовых на сумму 625 млн. грн. для достройки 35 жилых объектов с высокой степенью готовности, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Виктора ТИХОНОВА, председателя рабочей группы по комплексному решению вопросов достройки объектов незавершенного жилищного строительства и стимулирования потребителей до приобретения этих объектов.

В состав рабочей группы вошли представители Минрегионстроя, Минфина, Минэкономики, Минюста, Государственного ипотечного учреждения, Национального банка, Сбербанка, Укрэксимбанка и других банковских учреждений.

В. ТИХОНОВ на сегодняшнем первом заседании рабочей группу сообщил, что Минрегионстрой отобрал в регионах Украины 35 незавершенных жилищных объектов, степень строительной готовности которых позволяет завершить эти объекты до конца 2010 года.

«Для завершения этих 35 объектов необходимо 625 млн. грн. На заседании рабочей группы мы пришли к общему согласию, что при условии поддержки Национального банка, государственные банковские учреждения готовы предоставить на такую сумму соответствующие кредиты под 10-12% годовых», - сказал он.

Он добавил, что по предложению Нацбанка, в скором времени будет разработана соответствующая программа, которая будет предусматривать предоставление таких кредитов и механизм возвращения этих средств.

В.ТИХОНОВ также сообщил, что сегодня Минфин работает над вопросом увеличениям уставного фонда Государственного ипотечного учреждения на 2 млрд. грн.

«Если этот вопрос удастся решить не медля, то эти средства ГИУ сможет направить на рефинансирование банков, которые будут предоставлять кредиты на достройку жилищных объектов», - отметил он.

По прогнозам В.ТИХОНОВА, в этом году в Украине будет сдано в эксплуатацию больше 8 млн. кв. м жилья.

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Правительственный комитет по вопросам региональной и социальной политики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гуманитарного развития сегодня одобрил законопроект «Об усовершенствовании разрешительной системы в строительстве».



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Виктора ТИХОНОВА.

Согласно сообщению, усовершенствование разрешительной системы в строительстве предусматривается путем уменьшения количества разрешительных и согласительных процедур, сокращения времени их прохождения и перечня необходимых документов, внедрения в разрешительной системе в строительстве принципов молчаливого согласия, единственного окна и организационного единства.

«Для содействия развитию бизнеса и уменьшения разного рода нагрузок на бизнес, планируется, что отдельные виды хозяйственной деятельности будут осуществляться без получения документа разрешительного характера на основе декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он также отметил, что планируется введение персонификации ответственности субъектов архитектурной деятельности, постепенный переход от лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объекта архитектуры, к профессиональной аттестации исполнителей отдельных видов работ.

При этом дерегуляция хозяйственной деятельности будет осуществляться путем передачи части функций по государственному регулированию и контролю самоуправляющим организациям.

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Ассоциация инвесторов строительства жилого дома, Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам, Ассоциация частных инвесторов и собственников и другие общественные организации обращаются к руководству Верховной Рады и народным депутатам с требованием возобновить работу или создать Временную следственную комиссию по выяснению причин невыполнения застройщиками обязательств по договорам об инвестировании в жилищное строительство, причин бездеятельности должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, которые привели к таким последствиям.



Такое решение было принято по результатам сегодняшнего круглого стола «Защита прав инвесторов в сфере строительства», сообщили УНИАН в пресс-службе Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам.

Среди требований общественных организаций - внести на рассмотрение Верховной Рады предложения по совершенствованию законодательства Украины с целью создания эффективного механизма регулирования отношений на рынке жилья, выполнения застройщиками обязательств по договорам об инвестировании в жилищное строительство, механизма защищенности интересов инвесторов – граждан Украины, которые инвестировали средства в жилищное строительство.

Они также просят включить в состав комиссии представителей общественных организаций и инвесторов в жилищное строительство Украины.

Кроме того, инвесторы обращаются к ВР с требованием провести парламентские слушания относительно состояния защиты прав инвесторов в сфере строительства.

Ассоциации обращаются к Президенту Украины, Кабинету министров Украины с требованием проконтролировать, а к Министерству регионального развития и строительства Украины и Комитету по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики - провести на протяжении ноября 2010 года встречи с представителями общественных организаций и инвесторов, во время которых утвердить программу действий по возвращению доверия инвесторов к застройщикам и органам государственной власти и внесения изменений в законодательство Украины относительно гарантирования прав и интересов частных инвесторов в жилищное строительство Украины.

«В случае нереагирования не данное обращение и неучтения интересов инвесторов в жилищное строительство Украины, оставляем за собой право пикетировать администрацию Президента Украины, Кабинет министров Украины, Верховную Раду Украины, Министерство регионального развития и строительства Украины», - говорится в пресс-релизе ассоциации.

По оценкам общественных организаций, на сегодня около 80% застройщиков не возобновили строительство своих объектов, а около 40% из них могут его не возобновить вообще. При этом инвесторы считают, что законодательство в строительной отрасли, прежде всего, защищает права застройщиков и не отвечает интересам частных инвесторов в жилищное строительство.

По данным Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, вследствие экономического и строительного кризиса в Украине непосредственно пострадало около 183 тыс. инвесторов, опосредованно – около 370 тыс. инвесторов.

По оценкам ассоциации, с октября 2008 года по июнь 2010 года от противоправной деятельности застройщиков в Украине понесли убытки около 230 тыс. инвесторов на общую сумму около 18 млрд. грн. (около 180 тыс. инвесторов продолжают нести убытки).

Соцполитика



Премьер-министр Николай АЗАРОВ заверяет, что вопрос повышения пенсионного возраста будет актуальным после введения накопительной системы пенсионного страхования.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил в интервью журналистам в Виннице в студии областной государственной телерадиокомпании.

«Вопрос повышения пенсионного возраста будет в повестке дня после того, как заработает накопительная система пенсионного страхования, и будет касаться она тех, кто будет выходить на пенсию через 20-30 лет. Сейчас главное – обеспечить наполнение Пенсионного фонда, его бездефицитность за счет легальной выплаты заработной платы в полном объеме», - отметил Н.АЗАРОВ.

(УНИАН)

