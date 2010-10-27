Анонс на 27 октября

* По случаю 80-летия ГП «ГосавтотрансНИИпроект» состоится Международная научно-техническая конференция "Автомобильный транспорт Украины. Современное состояние и стратегия развития». В программе пресс-конференция по вопросам повышения безопасности перевозок пассажиров общественным транспортом и по вопросам внедрения европейских экологических норм для автомобильного транспорта. Начало пресс-конференции в 11-45.



* Круглый стол на тему: «Регулирование рынка рейтинговых услуг: что нужно изменить?». Организатор – компания Mark Tapley, при поддержке ЛИГА:ЗАКОН и агентства «Кредит-Рейтинг». Приглашенный эксперт - Томас Миссонг, президент Европейской ассоциации рейтинговых агентств (EACRA).



* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.



* Пресс-конференция на тему: «Цена на газ и другие актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества в энергетической сфере», посвященная очередному заседанию профильного украинско-российского межправительственного комитета. Участники: президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук; бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский; эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко.

* Состоится международная конференция «Украина - Россия: формирование новых стратегий сотрудничества». Организаторы - Региональное представительство Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.



* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова и Главы Правительства РФ Владимира Путина состоится седьмое заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

* Круглый стол на тему: "Девальвация гривны 2008 года: причины, последствия и уроки для экономики, банков и населения" . Участники: Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Анатолий Кинах ,президент УСПП; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков; Руслан Зоря, председатель Черкасской правозащитной организации "Актив Черкащины", Михаил Савлук, профессор КНЭУ и др.



* 27 октября на одном из участков международной трассы М-07 Киев-Ковель-Ягодин (км. 484+800 - 487+500) после реконструкции открывается движение.

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